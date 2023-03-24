ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нет признаков готовности РФ к содержательной дипломатии по Украине – Блинкен

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Блинкен в очередной раз заявил, что США будет помогать Украине, чтобы добиться стратегического поражения России
Блинкен в очередной раз заявил, что США будет помогать Украине, чтобы добиться стратегического поражения России
Фото: EPA

Соединенные Штаты стремятся к длительному миру в Украине, основанному на уважении суверенитета и других принципов международного права, но сейчас от России признаков готовности к содержательной дипломатии нет. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США о состоянии американской дипломатии в 2023 году. Трансляцию в YouTube вел американский общественный вещатель "PBS News Hour".

Блинкен в четверг предложил роль дипломатии в определении будущих границ Украины, в то же время подтвердив, что любые мирные решения должны быть приняты Киевом.

Как сообщает "Радіо Свобода", госсекретарь отверг обвинение республиканца от Южной Каролины Джо Уилсона, который заявил, что администрация президента США Джо Байдена действует "недопустимо медленно" в оказании военной помощи Украине.

Блинкен в ответ подчеркнул, что "разделяет преданность" тому, чтобы "предоставлять украинцам то, что им нужно, чтобы преодолевать российскую агрессию, это то, что мы делали" с самого начала полномасштабной войны России и до ее начала. "Обвинение, что мы этого не делали, это просто неправда", – сказал он.

В Конгрессе США, отмечает "Радио Свободе", есть понимание о том, что этот год "критичен для Украины". Об этом, в частности, заявил конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Эндрю Ким, подчеркнув, что затягивание войны выгодно России и ее президенту Владимиру Путину.. Мы должны убедиться, что эта коалиция [помогающих Украине стран, где лидирующую роль играют США], эта воля сохраняется", – добавил он.

Во время слушаний в комитете Сената по ассигнованиям Блинкен заявил, что в проекте бюджета сохранится безопасная, экономическая, энергетическая и гуманитарная поддержка Украины с целью обеспечить РФ стратегическое поражение. Он считает, что РФ не должна получить передышку, так как не изменила своих целей и по-прежнему пытается полностью подчинить Украину.

Контекст:

Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

20 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн. Это 34-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года, указали в минобороны страны.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $33,2 млрд с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе более $32,5 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, указали в Пентагоне.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, Пентагон, бюджет, Конгресс США, вооружение, военная помощь, помощь, гуманитарная помощь, вторжение, политика, Энтони Блинкен, страна-агрессор, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, безопасность, суверенитет, государственный секретарь, власть, Эндрю Ким, Джо Уилсон, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Шрайбер записал видео в поддержку Украины: Я буду поддерживать вас до неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет
Шрайбер записал видео в поддержку Украины: Я буду поддерживать вас до неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет
Галина ГРИШИНА
Как определить качество рыбных консервов еще перед покупкой
Как определить качество рыбных консервов еще перед покупкой
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
25-летняя жена Касселя снялась дома в нижнем белье
25-летняя жена Касселя снялась дома в нижнем белье
"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал разрыв с Шакирой
"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал разрыв с Шакирой
"Бузова-рейтузова". Гордон показал ролик, в котором путинистка Бузова не смогла выговорить слово "капитулирую"
"Бузова-рейтузова". Гордон показал ролик, в котором путинистка Бузова не смогла выговорить слово "капитулирую"
Как вырастить вкусные и ароматные помидоры у себя на балконе. Лучшие сорта, правила посева и ухода
Как вырастить вкусные и ароматные помидоры у себя на балконе. Лучшие сорта, правила посева и ухода
MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась
MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась
Галина ГРИШИНА
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
Галина ГРИШИНА
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
Галина ГРИШИНА
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
Галина ГРИШИНА
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Галкин на концерте в США высмеял Газманова, Бабкину и Долину: Их даже жалко. Надеются, что власть заметит, а Путин же не принимает сигналов
Галкин на концерте в США высмеял Газманова, Бабкину и Долину: Их даже жалко. Надеются, что власть заметит, а Путин же не принимает сигналов
Галина ГРИШИНА
"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции
"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции
Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году
Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (255649)
2
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (131480)
3
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (101411)
4
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (82824)
5
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото (79342)
6
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины (66351)
7
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором (49658)
8
В сети показали фото, для которых Тина Кароль позировала без бюстгальтера в тонком платье (45896)
 
 
 
 