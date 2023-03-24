Нет признаков готовности РФ к содержательной дипломатии по Украине – Блинкен

Блинкен в очередной раз заявил, что США будет помогать Украине, чтобы добиться стратегического поражения России Фото: EPA

Блинкен в четверг предложил роль дипломатии в определении будущих границ Украины, в то же время подтвердив, что любые мирные решения должны быть приняты Киевом.

Как сообщает "Радіо Свобода", госсекретарь отверг обвинение республиканца от Южной Каролины Джо Уилсона, который заявил, что администрация президента США Джо Байдена действует "недопустимо медленно" в оказании военной помощи Украине.

Блинкен в ответ подчеркнул, что "разделяет преданность" тому, чтобы "предоставлять украинцам то, что им нужно, чтобы преодолевать российскую агрессию, это то, что мы делали" с самого начала полномасштабной войны России и до ее начала. "Обвинение, что мы этого не делали, это просто неправда", – сказал он.

В Конгрессе США, отмечает "Радио Свободе", есть понимание о том, что этот год "критичен для Украины". Об этом, в частности, заявил конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Эндрю Ким, подчеркнув, что затягивание войны выгодно России и ее президенту Владимиру Путину.. Мы должны убедиться, что эта коалиция [помогающих Украине стран, где лидирующую роль играют США], эта воля сохраняется", – добавил он.

Во время слушаний в комитете Сената по ассигнованиям Блинкен заявил, что в проекте бюджета сохранится безопасная, экономическая, энергетическая и гуманитарная поддержка Украины с целью обеспечить РФ стратегическое поражение. Он считает, что РФ не должна получить передышку, так как не изменила своих целей и по-прежнему пытается полностью подчинить Украину.