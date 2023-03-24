США не хотят, чтобы Россия отдохнула и снова атаковала Украину – Блинкен

Блинкен предупредил, что тактика РФ может предполагать перегруппировку и новую агрессию против Украины Фото: EPA

Блинкен, в частности, констатировал, что Путин не уважает территориальную целостность Украины, а хочет "включить ее в состав Российской империи".

Он напомнил, что независимость, суверенитет Украины четко признаны в Конституции и международных документах и эти нормы никуда не исчезнут так же, как и сами украинцы.

Госсекретарь подчеркнул, что США "отчаянно" хотят мира на территории Украины.

"Однако украинцы хотят его больше, чем кто-либо. В конце концов именно они страдают от этой агрессии ежедневно, они хотят длительного и устойчивого мира, отражающего базовые принципы международной системы и Устава ООН", – добавил Блинкен.

США, по заявлению госсекретаря, не хотят, чтобы у России была возможность отдохнуть, перегруппироваться и снова атаковать Украину через полгода, год или несколько лет.