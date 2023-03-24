США не хотят, чтобы Россия отдохнула и снова атаковала Украину – Блинкен

Блинкен, в частности, констатировал, что Путин не уважает территориальную целостность Украины, а хочет "включить ее в состав Российской империи".
Он напомнил, что независимость, суверенитет Украины четко признаны в Конституции и международных документах и эти нормы никуда не исчезнут так же, как и сами украинцы.
Госсекретарь подчеркнул, что США "отчаянно" хотят мира на территории Украины.
"Однако украинцы хотят его больше, чем кто-либо. В конце концов именно они страдают от этой агрессии ежедневно, они хотят длительного и устойчивого мира, отражающего базовые принципы международной системы и Устава ООН", – добавил Блинкен.
США, по заявлению госсекретаря, не хотят, чтобы у России была возможность отдохнуть, перегруппироваться и снова атаковать Украину через полгода, год или несколько лет.
Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
20 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн. Это 34-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года, указали в минобороны страны.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $33,2 млрд с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе более $32,5 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, указали в Пентагоне.