Блинкен допустил, что Украина не все свои территории вернет военным путем

Блинкен предположил, что в будущем дипломатия еще сыграет свою роль в определении границ Украины Фото: EPA

"Полагаю, что в Украине будет территория, за которую украинцы будут полны решимости сражаться на поле боя; там также может быть территория, которую они решат возвращать другими способами", – сказал глава Госдепартамента США.

Отмечается, что Блинкен отвечал на вопрос представителя Республиканской партии Криса Стюарта, который спросил, поддерживает ли администрация Джо Байдена президента Владимира Зеленского в его стремлении вернуть Крым, захваченный и аннексированный Россией в 2014 году.

Госсекретарь США при этом не уточнил, что сказанное им относится именно или только к Крыму

Блинкен подчеркнул, что любые решения по деоккупации должны быть решениями украинцев "о том, каким они хотят видеть свое будущее, и что это касается суверенитета, территориальной целостности и независимости страны".