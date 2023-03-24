Блинкен допустил, что Украина не все свои территории вернет военным путем

"Полагаю, что в Украине будет территория, за которую украинцы будут полны решимости сражаться на поле боя; там также может быть территория, которую они решат возвращать другими способами", – сказал глава Госдепартамента США.
Отмечается, что Блинкен отвечал на вопрос представителя Республиканской партии Криса Стюарта, который спросил, поддерживает ли администрация Джо Байдена президента Владимира Зеленского в его стремлении вернуть Крым, захваченный и аннексированный Россией в 2014 году.
Госсекретарь США при этом не уточнил, что сказанное им относится именно или только к Крыму
Блинкен подчеркнул, что любые решения по деоккупации должны быть решениями украинцев "о том, каким они хотят видеть свое будущее, и что это касается суверенитета, территориальной целостности и независимости страны".
Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
20 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн. Это 34-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года, указали в минобороны страны.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $33,2 млрд с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе более $32,5 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, указали в Пентагоне.