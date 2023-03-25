Боррель считает, что визит Си Цзиньпина в РФ "снизил риск ядерной войны"

По словам Борреля, Си Цзиньпин "очень, очень ясно" дал понять Путину, что тот не должен развертывать ядерное оружие, сославшись на предложенный Китаем мирный план, в котором осуждается его применение.

Как отметил глава европейской дипломатии, "важно то, что этот визит снижает риск ядерной войны" и Китай ясно дал это понять.

Боррель также отметил, что пока нет информации о том, что Китай поставляет России оружие. По словам дипломата, Китай "не полностью поддерживает Россию".

Кроме этого, он заявил, что "скоро" отправится в Китай.