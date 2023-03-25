Боррель считает, что визит Си Цзиньпина в РФ "снизил риск ядерной войны"

По словам Борреля, Си Цзиньпин "очень, очень ясно" дал понять Путину, что тот не должен развертывать ядерное оружие, сославшись на предложенный Китаем мирный план, в котором осуждается его применение.
Как отметил глава европейской дипломатии, "важно то, что этот визит снижает риск ядерной войны" и Китай ясно дал это понять.
Боррель также отметил, что пока нет информации о том, что Китай поставляет России оружие. По словам дипломата, Китай "не полностью поддерживает Россию".
Кроме этого, он заявил, что "скоро" отправится в Китай.
20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом.
21 марта он провел переговоры с Путиным. По итогам они заявили, что говорили и об Украине. Путин сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца", поэтому "Россия вынуждена будет реагировать".
По словам Путина, "Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику" и "солидарно" работают над формированием "более справедливого и демократического многополярного мироустройства".
Си Цзиньпин также сказал СМИ, что Китай выступает "за мир и диалог" и "активно содействует примирению и восстановлению переговоров".
Кроме того, президент РФ и китайский лидер подписали два совместных заявления, в которых говорится об "углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая, вступающих в новую эпоху", и о "плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".
После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским, прогнозировали западные СМИ, но пока этого не произошло.