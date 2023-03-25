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Президент Бразилии предложит лидеру Китая создать "мирный клуб" для завершения войны в Украине – Financial Times

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Да Силва: Я предлагаю создать группу стран, которые постараются сесть за стол переговоров с Украиной и Россией
Да Силва: Я предлагаю создать группу стран, которые постараются сесть за стол переговоров с Украиной и Россией
Фото: EPA

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время визита в Китай предложит создать "мирный клуб" вместе с КНР, целью которого будет завершение войны в Украине. Об этом говорится в материале Financial Times, опубликованном 24 марта.

Издание отметило, что Бразилия пытается изменить "политику изоляции", которую проводил бывший президент Жаир Болсонару. Но в то же время она не хочет присоединяться к США, ЕС и Великобритании в вопросе помощи Украине и поставок оружия.

"Мы очень заинтересованы в содействии или помощи в проведении какой-либо встречи, которая привела бы к мирному процессу... Президент столько раз говорил, что много слышит о войне, но очень мало слов о мире. Его интересуют мирные разговоры", – сказал в интервью Financial Times министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.

Сам президент Бразилии также заявлял, что необходимо вернуться к переговорному процессу, говорится в статье.

"Я предлагаю создать группу стран, которые постараются сесть за стол переговоров с Украиной и Россией, чтобы попытаться найти мир", – заявлял президент Бразилии, цитирует Financial Times.

В скором времени да Силва отправится с визитом в Китай. Издание отметило, что эта поездка демонстрирует возвращение Бразилии "к более активной внешней политике". СМИ также подчеркнуло, что поездка состоится через несколько дней после того, как лидер КНР Си Цзиньпин вернулся из Москвы. 

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 марта президент Бразилии пообещал, что посетит Украину в "нужный момент". В разговоре он также подчеркнул, что Бразилия привержена любой инициативе, связанной с "миростроительством и диалогом".

Контекст:

И Китай, и Россия являются важными торговыми партнерами Бразилии, пишет Financial Times. Как отметило СМИ, Бразилия – страна, которая стремится сохранять нейтралитет в отношении войны в Украине и "выражает беспокойство" по поводу усилий Запада вооружить Украину.

В январе Бразилия отказалась перепродать танковые боеприпасы Германии, заявив, что она является "страной мира". "Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов для использования в украинско-российской войне. Бразилия – страна мира. И именно поэтому Бразилия не хочет никакого участия в этой войне, даже косвенного", – сказал да Силва на пресс-конференции 30 января. Тогда политик также заявил, что нужно сформировать достаточно сильную и уважаемую группу стран и сесть с ними за стол переговоров.

Теги: Россия, Украина, Китай, Москва, Бразилия, Си Цзиньпин, переговоры, КНР, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Луис Инасиу Лула да Силва
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