Президент Бразилии предложит лидеру Китая создать "мирный клуб" для завершения войны в Украине – Financial Times

Да Силва: Я предлагаю создать группу стран, которые постараются сесть за стол переговоров с Украиной и Россией Фото: EPA

Издание отметило, что Бразилия пытается изменить "политику изоляции", которую проводил бывший президент Жаир Болсонару. Но в то же время она не хочет присоединяться к США, ЕС и Великобритании в вопросе помощи Украине и поставок оружия.

"Мы очень заинтересованы в содействии или помощи в проведении какой-либо встречи, которая привела бы к мирному процессу... Президент столько раз говорил, что много слышит о войне, но очень мало слов о мире. Его интересуют мирные разговоры", – сказал в интервью Financial Times министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.

Сам президент Бразилии также заявлял, что необходимо вернуться к переговорному процессу, говорится в статье.

"Я предлагаю создать группу стран, которые постараются сесть за стол переговоров с Украиной и Россией, чтобы попытаться найти мир", – заявлял президент Бразилии, цитирует Financial Times.

В скором времени да Силва отправится с визитом в Китай. Издание отметило, что эта поездка демонстрирует возвращение Бразилии "к более активной внешней политике". СМИ также подчеркнуло, что поездка состоится через несколько дней после того, как лидер КНР Си Цзиньпин вернулся из Москвы.

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 марта президент Бразилии пообещал, что посетит Украину в "нужный момент". В разговоре он также подчеркнул, что Бразилия привержена любой инициативе, связанной с "миростроительством и диалогом".