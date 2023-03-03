Зеленский обсудил с президентом Бразилии дипломатические усилия "по возвращению мира в Украину и весь мир"

"Поблагодарил за поддержку нашей резолюции в ООН. Отмечали важность соблюдения принципа суверенитета и территориальной целостности государств. Обсудили дипломатические усилия по возвращению мира в Украину и весь мир", – написал Зеленский в Telegram по итогам разговора.

Да Силва был приведен к присяге президента 1 января. Он победил на выборах, состоявшихся в октябре прошлого года, опередив во втором туре экс-президента Бразилии Жаира Болсонару.

После присяги Да Силвы в Бразилии сторонники Болсонару вышли на протесты, они ворвались в здание Конгресса, дворец Планалту, резиденцию президента и в здание Верховного суда Бразилии. Бразильская полиция задержала 300 протестующих.

Украина осудила антидемократические действия в Бразилии и заявила о поддержке Да Силвы.