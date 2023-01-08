Сторонники Болсонару взяли штурмом правительственные здания в Бразилии, ворвались в Конгресс

Бразильский канал Globo уточнил, что протестующие прорвали кордоны полиции и вторглись в здание Конгресса, дворец Планалту, резиденцию президента, и в здание Верховного суда Бразилии.
* Manifestantes destróem plenário do Supremo Tribunal Federal (STF).— Conexão Política (@conexaopolitica) January 8, 2023
* : Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/5MaIDeT0tY
Они разбили окна в правительственных зданиях и установили палаточный городок неподалеку, отмечает ВВС.
O Povo no Congresso Nacional.— Fabiana Barroso (@fabifbbr) January 8, 2023
Dia 08/01/2023. pic.twitter.com/B4qDkEI4sL
* Manifestantes rompem barreira e ocupam o Congresso Nacional. pic.twitter.com/ArejLUlD5L— Conexão Política (@conexaopolitica) January 8, 2023
Полиция применила слезоточивый газ к протестующим. Действующего президента Луиса Инасиу Лула да Силва сейчас в столице нет – он находится в официальной поездке в штате Сан-Паулу, сообщил ВВС.
Да Силва вступил в должность президента 1 января. Во время присяги он поклялся восстановить страну из "ужасных руин". Да Силва также осудил политику Болсонару, раскритиковав, в частности, его отношение к пандемии коронавируса. Болсонару поражение на выборах не признал, на инаугурации его не было.
Протестующие требуют вмешательства силовиков и отставки да Силвы.
Президента в Бразилии избирают каждые четыре года. В 1997 году была предусмотрена возможность баллотироваться на второй срок. Да Силва был президентом с января 2003 года по январь 2011 года. Болсонару стал главой государства в январе 2019 года.
В первом туре президентских выборов в Бразилии, который прошел 2 октября 2022 года, за да Силву проголосовали 48,43% избирателей, за Болсонару – 43,2%. Во втором туре да Силва победил с результатом 50,88% против 49,12% у Болсонару.