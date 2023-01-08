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Сторонники Болсонару взяли штурмом правительственные здания в Бразилии, ворвались в Конгресс

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Протестующие не признают поражение Болсонару на выборах
Протестующие не признают поражение Болсонару на выборах
Фото: ЕРА

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, которые не признают его проигрыш на выборах, 8 января в ходе акций протеста штурмовали правительственные здания в столице страны, сообщает ВВС.

Бразильский канал Globo уточнил, что протестующие прорвали кордоны полиции и вторглись в здание Конгресса, дворец Планалту, резиденцию президента, и в здание Верховного суда Бразилии.

Они разбили окна в правительственных зданиях и установили палаточный городок неподалеку, отмечает ВВС.

Полиция применила слезоточивый газ к протестующим. Действующего президента Луиса Инасиу Лула да Силва сейчас в столице нет – он находится в официальной поездке в штате Сан-Паулу, сообщил ВВС.

Да Силва вступил в должность президента 1 января. Во время присяги он поклялся восстановить страну из "ужасных руин". Да Силва также осудил политику Болсонару, раскритиковав, в частности, его отношение к пандемии коронавируса. Болсонару поражение на выборах не признал, на инаугурации его не было.

Протестующие требуют вмешательства силовиков и отставки да Силвы.

Контекст:

Президента в Бразилии избирают каждые четыре года. В 1997 году была предусмотрена возможность баллотироваться на второй срок. Да Силва был президентом с января 2003 года по январь 2011 года. Болсонару стал главой государства в январе 2019 года.

В первом туре президентских выборов в Бразилии, который прошел 2 октября 2022 года, за да Силву проголосовали 48,43% избирателей, за Болсонару – 43,2%. Во втором туре да Силва победил с результатом 50,88% против 49,12% у Болсонару.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: протесты, Бразилия, резиденции, президент, Луис Игнасиу Лула да Силва, Жаир Болсонару, силовики
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