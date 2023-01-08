Сторонники Болсонару взяли штурмом правительственные здания в Бразилии, ворвались в Конгресс

Бразильский канал Globo уточнил, что протестующие прорвали кордоны полиции и вторглись в здание Конгресса, дворец Планалту, резиденцию президента, и в здание Верховного суда Бразилии.

* Manifestantes destróem plenário do Supremo Tribunal Federal (STF).



* : Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/5MaIDeT0tY — Conexão Política (@conexaopolitica) January 8, 2023

Они разбили окна в правительственных зданиях и установили палаточный городок неподалеку, отмечает ВВС.

O Povo no Congresso Nacional.

Dia 08/01/2023. pic.twitter.com/B4qDkEI4sL — Fabiana Barroso (@fabifbbr) January 8, 2023

* Manifestantes rompem barreira e ocupam o Congresso Nacional. pic.twitter.com/ArejLUlD5L — Conexão Política (@conexaopolitica) January 8, 2023

Полиция применила слезоточивый газ к протестующим. Действующего президента Луиса Инасиу Лула да Силва сейчас в столице нет – он находится в официальной поездке в штате Сан-Паулу, сообщил ВВС.

Да Силва вступил в должность президента 1 января. Во время присяги он поклялся восстановить страну из "ужасных руин". Да Силва также осудил политику Болсонару, раскритиковав, в частности, его отношение к пандемии коронавируса. Болсонару поражение на выборах не признал, на инаугурации его не было.

Протестующие требуют вмешательства силовиков и отставки да Силвы.