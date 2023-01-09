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Кулеба: Украина осуждает антидемократические действия в Бразилии

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Кулеба: Демократические институты должны быть неприкосновенны
Кулеба: Демократические институты должны быть неприкосновенны
Фото: EPA

Украина осуждает антидемократические события в Бразилии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Украина осуждает антидемократические действия в Бразилии. Демократические институты должны быть неприкосновенны. Мы вновь заявляем о нашей полной поддержке демократически избранного правительства Луиса Игнасиу Лула да Силвы", – написал он.

Контекст:

Протесты в Бразилии начались 8 января. Сторонники бывшего президента Жаира Болсонару ворвались в здание Конгресса, дворец Планалту, резиденцию президента и в здание Верховного суда Бразилии.

Эти протесты начались спустя неделю после принятия присяги новым президентом страны Луисом Инасиу Лула да Силва 1 января. Болсонару на церемонии не присутствовал, поскольку публично не признал поражение в президентской гонке.

Бразильская полиция задержала 300 протестующих, которые 8 января ворвались в Национальный конгресс, резиденцию президента и в здание Верховного суда Бразилии. Также Верховный суд Бразилии постановил немедленно демонтировать лагерь сторонников экс-президента Болсонару. Кроме того, министр приказал протестующим освободить все дороги общего пользования, государственные и федеральные общественные здания на всей территории страны.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Бразилия, Дмитрий Кулеба, Луис Игнасиу Лула да Силва, Жаир Болсонару
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