Кулеба: Украина осуждает антидемократические действия в Бразилии

"Украина осуждает антидемократические действия в Бразилии. Демократические институты должны быть неприкосновенны. Мы вновь заявляем о нашей полной поддержке демократически избранного правительства Луиса Игнасиу Лула да Силвы", – написал он.

Контекст:

Протесты в Бразилии начались 8 января. Сторонники бывшего президента Жаира Болсонару ворвались в здание Конгресса, дворец Планалту, резиденцию президента и в здание Верховного суда Бразилии.

Эти протесты начались спустя неделю после принятия присяги новым президентом страны Луисом Инасиу Лула да Силва 1 января. Болсонару на церемонии не присутствовал, поскольку публично не признал поражение в президентской гонке.

Бразильская полиция задержала 300 протестующих, которые 8 января ворвались в Национальный конгресс, резиденцию президента и в здание Верховного суда Бразилии. Также Верховный суд Бразилии постановил немедленно демонтировать лагерь сторонников экс-президента Болсонару. Кроме того, министр приказал протестующим освободить все дороги общего пользования, государственные и федеральные общественные здания на всей территории страны.