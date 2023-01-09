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В Бразилии сторонники Болсонару, проигравшего выборы, ворвались в правительственные здания. Фоторепортаж

Сегодня 00.21
8 января в столице Бразилии Бразилиа сотни сторонников экс-президента Жаира Болсонару, которые не признают его проигрыш на выборах, в ходе акций протеста прорвались через кордоны полиции и вторглись в здание Конгресса, дворец Планалту, резиденцию президента, и в здание Верховного суда Бразилии. Полиция применила слезоточивый газ. Действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва находится в официальной поездке в бразильский штат Сан-Паулу. Протестующие требуют вмешательства силовиков и отставки да Силвы. Фото из Бразилиа опубликовало агентство ЕРА.
Теги: выборы, протесты, полиция, Бразилия, правительство, отставка, резиденции, протестанты, президент, силовики
 

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