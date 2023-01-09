Беспорядки в Бразилии. Задержаны 300 протестующих, губернатора столичного региона отстранили

В полиции заявили, что задержанным вменяют "попытку насильственного свержения власти". Наказание за этот вид преступления составляет от четырех до 12 лет лишения свободы.

Также министр Верховного федерального суда Бразилии Александр де Мораес утром 9 января принял решение отстранить губернатора столичного федерального округа Ибанейса Рошу от должности на 90 дней, отмечает Globo.

Министр заявил, что штурм правительственных зданий в столице мог быть совершен только с согласия правительства столичного федерального округа, поскольку о подготовке беспорядков было известно. Отстранение Ибанейса от должности судья также объяснил якобы участием губернатора в "подготовке теракта" и в "преступном объединении".

Также Верховный суд Бразилии постановил немедленно демонтировать лагерь сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару.

Кроме того, министр приказал протестующим освободить все дороги общего пользования, государственные и федеральные общественные здания на всей территории страны.