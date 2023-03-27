"Следует сосредоточиться на дипломатии". В Китае отреагировали на поставку Россией ядерного оружия в Беларусь

Она отметила, что в январе прошлого года лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось "о невозможности выиграть или вести ядерную войну". По словам представителя МИД, в заявлении отмечалось, что следует избегать стратегических рисков и "войн между государствами, обладающими ядерным оружием".

Мао Нин добавила, что следует сосредоточиться на дипломатии и мирном урегулировании "украинского конфликта", а также "совместно способствовать разрядке ситуации".