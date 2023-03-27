"Следует сосредоточиться на дипломатии". В Китае отреагировали на поставку Россией ядерного оружия в Беларусь

Она отметила, что в январе прошлого года лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось "о невозможности выиграть или вести ядерную войну". По словам представителя МИД, в заявлении отмечалось, что следует избегать стратегических рисков и "войн между государствами, обладающими ядерным оружием".
Мао Нин добавила, что следует сосредоточиться на дипломатии и мирном урегулировании "украинского конфликта", а также "совместно способствовать разрядке ситуации".
25 марта президент России Владимир Путин заявил, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля.
Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. После него Путин заявил, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.
США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.
В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.
Украина инициирует внеочередной созыв Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за решения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.