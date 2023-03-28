Яценюк: Китай хочет увеличить свой ядерный потенциал в четыре раза, Китаю нужны те технологии, которые у России есть

Гордон поинтересовался, уменьшилась ли угроза применения ядерного оружия Россией после визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву.
"[Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель заявил о том, что угроза меньше. А я, почитав заявление лидера Китая, увидел, что там не было такой жесткой риторики о неприменении ядерного оружия, как было предварительно от министерства иностранных дел Китая. Но, в принципе, было сказано о том, что применять не нужно", – рассказал Яценюк.
По его словам, это означает, что Россия и Китай обсуждали вопросы ядерной безопасности.
"За столом точно были переговоры о неприменении ядерного оружия. Но там есть в этом заявлении вторая часть. О том, что страны ядерного клуба не должны размещать ядерное оружие вне этих стран. Кто-то может прочесть, что это, например, касается Украины. Я прочел это совсем по-другому – это один в один нарратив, который был у россиян перед войной, когда они были против расширения НАТО. Цель была следующая: чтобы, например, американцы забрали свое ядерное оружие, которое находится в Германии. То есть это идет фактически не просто подпевание, а общая политика по ослаблению западного мира, общая политика по ослаблению НАТО. Поэтому первое заключение, что применение ядерного оружия Россией сдерживается Китаем. Потому что это не в интересах Китая", – заявил Яценюк.
Он считает, что по отношению к политике по ядерному вооружению "Китай и Россия находятся на одной странице".
"Китай хочет увеличить свой ядерный потенциал в четыре раза. И я думаю, что это был также предмет переговоров, военно-техническое сотрудничество между Китаем и Россией. Ведь Китаю нужны те технологии, которые у России есть. Россию же нельзя списывать в части наличия определенных военных технологий", – сказал Яценюк.
20 марта глава КНР Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом. 21 марта он провел переговоры с Путиным. По итогам они заявили, что говорили и об Украине. Путин сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца", поэтому "Россия вынуждена будет реагировать".
По словам Путина, "Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику" и "солидарно" работают над формированием "более справедливого и демократического многополярного мироустройства". Си Цзиньпин также сказал СМИ, что Китай "активно содействует примирению и восстановлению переговоров".
Кроме того, президент РФ и китайский лидер подписали два совместных заявления, в которых говорится об "углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая, вступающих в новую эпоху", и о "плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".
25 марта Путин заявил, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля.
США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.
Украина инициирует внеочередной созыв Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за решения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.