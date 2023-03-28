Яценюк: Китай хочет увеличить свой ядерный потенциал в четыре раза, Китаю нужны те технологии, которые у России есть

Яценюк: За столом у Си и Путина точно были переговоры о неприменении ядерного оружия Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Гордон поинтересовался, уменьшилась ли угроза применения ядерного оружия Россией после визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву.

"[Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель заявил о том, что угроза меньше. А я, почитав заявление лидера Китая, увидел, что там не было такой жесткой риторики о неприменении ядерного оружия, как было предварительно от министерства иностранных дел Китая. Но, в принципе, было сказано о том, что применять не нужно", – рассказал Яценюк.

По его словам, это означает, что Россия и Китай обсуждали вопросы ядерной безопасности.

"За столом точно были переговоры о неприменении ядерного оружия. Но там есть в этом заявлении вторая часть. О том, что страны ядерного клуба не должны размещать ядерное оружие вне этих стран. Кто-то может прочесть, что это, например, касается Украины. Я прочел это совсем по-другому – это один в один нарратив, который был у россиян перед войной, когда они были против расширения НАТО. Цель была следующая: чтобы, например, американцы забрали свое ядерное оружие, которое находится в Германии. То есть это идет фактически не просто подпевание, а общая политика по ослаблению западного мира, общая политика по ослаблению НАТО. Поэтому первое заключение, что применение ядерного оружия Россией сдерживается Китаем. Потому что это не в интересах Китая", – заявил Яценюк.

Он считает, что по отношению к политике по ядерному вооружению "Китай и Россия находятся на одной странице".

"Китай хочет увеличить свой ядерный потенциал в четыре раза. И я думаю, что это был также предмет переговоров, военно-техническое сотрудничество между Китаем и Россией. Ведь Китаю нужны те технологии, которые у России есть. Россию же нельзя списывать в части наличия определенных военных технологий", – сказал Яценюк.

ВИДЕО