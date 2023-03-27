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Снайдер: На наших глазах Россия попадает в зависимость от Китая

Снайдер прокомментировал развитие российско-китайских отношений после встречи Си Цзиньпина и Путина
Снайдер прокомментировал развитие российско-китайских отношений после встречи Си Цзиньпина и Путина
Фото: EPA

Известный американский историк Тимоти Снайдер считает, что Путин сделал ошибку, когда начал движение против Запада. Об этом он сказал в интервью "Еспресо", опубликованном 26 марта.

"Я думаю, что Путин действительно ужасный геополитик. Я имею в виду, что люди смотрят на него как на лидера с определенной харизмой. Я этого не понимаю, потому что не чувствую. Люди думают, что он сделал Россию великой. Но все это движение против Запада, которое они [россияне] начали примерно в 2000 году, а может, и раньше – Грузия, кибератаки на Эстонию, вторжение в Украину в 2014 году... Все это движение против Запада с точки зрения выживания России или ее суверенитета не имеет смысла", – сказал он.

Историк пояснил, что если Россия собирается существовать и быть сильной в многополярном мире, то она должна быть одним из полюсов. Она могла бы сотрудничать и с Западом, и с Китаем, однако вторжением в Украину Россия оттолкнула Запад, где многие были готовы сотрудничать с ней, сказал он.

"Это значит, что они теперь зависят от Китая. И процесс уже запущен. Я имею в виду, что сейчас на наших глазах Россия попадает в определенную зависимость от Китая. Они говорят о суверенитете, но на самом деле они все больше вовлекаются в зависимость от Китая. И каждый день войны в Украине только усиливает эту зависимость. То есть каждый день, когда они привозят своих солдат из Восточной Азии умирать в Украине, они делают Китай сильнее. Каждый день, когда они вынуждены продавать Китаю все по китайским ценам, они делают Китай сильнее. А китайцы просто наблюдают за всем этим и наслаждаются", – сказал он.

Снайдер добавил, что богатство Москвы, а значит, и всей России, зависит от ресурсов на Дальнем Востоке. И поднимается вопрос, кто будет их контролировать в долгосрочной перспективе – Москва, Пекин или кто-то другой, отметил он.

Контекст:

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом.

21 марта он провел переговоры с Путиным. По итогам они заявили, что говорили и об Украине. Путин сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца", поэтому "Россия вынуждена будет реагировать". 

По словам Путина, "Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику" и "солидарно" работают над формированием "более справедливого и демократического многополярного мироустройства".

Си Цзиньпин также сказал СМИ, что Китай выступает "за мир и диалог" и "активно содействует примирению и восстановлению переговоров".

Кроме того, президент РФ и китайский лидер подписали два совместных заявления, в которых говорится об "углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая, вступающих в новую эпоху", и о "плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Китай, война России против Украины, Тимоти Снайдер
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