Снайдер: На наших глазах Россия попадает в зависимость от Китая

"Я думаю, что Путин действительно ужасный геополитик. Я имею в виду, что люди смотрят на него как на лидера с определенной харизмой. Я этого не понимаю, потому что не чувствую. Люди думают, что он сделал Россию великой. Но все это движение против Запада, которое они [россияне] начали примерно в 2000 году, а может, и раньше – Грузия, кибератаки на Эстонию, вторжение в Украину в 2014 году... Все это движение против Запада с точки зрения выживания России или ее суверенитета не имеет смысла", – сказал он.

Историк пояснил, что если Россия собирается существовать и быть сильной в многополярном мире, то она должна быть одним из полюсов. Она могла бы сотрудничать и с Западом, и с Китаем, однако вторжением в Украину Россия оттолкнула Запад, где многие были готовы сотрудничать с ней, сказал он.

"Это значит, что они теперь зависят от Китая. И процесс уже запущен. Я имею в виду, что сейчас на наших глазах Россия попадает в определенную зависимость от Китая. Они говорят о суверенитете, но на самом деле они все больше вовлекаются в зависимость от Китая. И каждый день войны в Украине только усиливает эту зависимость. То есть каждый день, когда они привозят своих солдат из Восточной Азии умирать в Украине, они делают Китай сильнее. Каждый день, когда они вынуждены продавать Китаю все по китайским ценам, они делают Китай сильнее. А китайцы просто наблюдают за всем этим и наслаждаются", – сказал он.

Снайдер добавил, что богатство Москвы, а значит, и всей России, зависит от ресурсов на Дальнем Востоке. И поднимается вопрос, кто будет их контролировать в долгосрочной перспективе – Москва, Пекин или кто-то другой, отметил он.