Силы обороны Украины вернули позиции вокруг Бахмута – Институт исследования войны

Командование Вооруженных сил Украины продолжает подчеркивать важность дальнейшей обороны в этом районе, отмечают в институте. Съемка на местности показывает, что украинские войска провели контратаку юго-западнее Бахмута и вернули утраченные позиции южнее Ивановского (примерно в 7 км к юго-западу от города), говорится в сообщении.
"Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила 31 марта, что самоотверженная оборона Бахмута Украиной сделала ее самым дорогостоящим "проектом" России в войне, и отметила, что время, вооружение, техника и огромное количество жертв, затраченных противником на взятие Бахмута, не оправдывают себя с точки зрения военной целесообразности. Заявление Маляр подтверждает оценку ISW о том, что украинская оборона Бахмута остается стратегически обоснованной до тех пор, пока ВСУ истощают живую силу и технику врага", – написано в отчете ISW.
В то же время, по данным военных экспертов, 31 марта оккупанты продолжили попытки наступления в городе и окрестностях. Кадры с геолокацией показывают флаг группы ЧВК "Вагнер" в здании в центре Бахмута в пределах нескольких кварталов от здания городской администрации. Российские "военкоры" утверждали, что "Вагнер" наступает на севере и юге города.
Также один из известных военных блогеров отметил, что "Вагнер" не может добиться значительного прогресса в Бахмуте и что все атаки в городе и вокруг него безуспешны. Владелец ЧВК Евгений Пригожин заявил, что нет никаких признаков того, что украинские войска покидают Бахмут, добавляют аналитики ISW.
31 марта Маляр, говоря о цене боев за Бахмут для РФ, заявила, что Москва "подняла ставки в ущерб себе".
"Враг не оставляет свои планы и пошел на принцип, поднял ставки в ущерб себе. Это очень "по-русски", логикой не понять", – написала она в Telegram.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже девять месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.
26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.