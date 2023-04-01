Силы обороны Украины вернули позиции вокруг Бахмута – Институт исследования войны

Украинская оборона Бахмута остается стратегически обоснованной до тех пор, пока ВСУ истощают живую силу и технику врага – ISW Фото: ЕРА

Командование Вооруженных сил Украины продолжает подчеркивать важность дальнейшей обороны в этом районе, отмечают в институте. Съемка на местности показывает, что украинские войска провели контратаку юго-западнее Бахмута и вернули утраченные позиции южнее Ивановского (примерно в 7 км к юго-западу от города), говорится в сообщении.

"Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила 31 марта, что самоотверженная оборона Бахмута Украиной сделала ее самым дорогостоящим "проектом" России в войне, и отметила, что время, вооружение, техника и огромное количество жертв, затраченных противником на взятие Бахмута, не оправдывают себя с точки зрения военной целесообразности. Заявление Маляр подтверждает оценку ISW о том, что украинская оборона Бахмута остается стратегически обоснованной до тех пор, пока ВСУ истощают живую силу и технику врага", – написано в отчете ISW.

В то же время, по данным военных экспертов, 31 марта оккупанты продолжили попытки наступления в городе и окрестностях. Кадры с геолокацией показывают флаг группы ЧВК "Вагнер" в здании в центре Бахмута в пределах нескольких кварталов от здания городской администрации. Российские "военкоры" утверждали, что "Вагнер" наступает на севере и юге города.

Также один из известных военных блогеров отметил, что "Вагнер" не может добиться значительного прогресса в Бахмуте и что все атаки в городе и вокруг него безуспешны. Владелец ЧВК Евгений Пригожин заявил, что нет никаких признаков того, что украинские войска покидают Бахмут, добавляют аналитики ISW.

31 марта Маляр, говоря о цене боев за Бахмут для РФ, заявила, что Москва "подняла ставки в ущерб себе".

"Враг не оставляет свои планы и пошел на принцип, поднял ставки в ущерб себе. Это очень "по-русски", логикой не понять", – написала она в Telegram.