"РФ подняла ставки в ущерб себе". Маляр рассказала о цене боев за Бахмут для России

Об этом в Telegram заявила 31 марта замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Она подчеркнула, что в Бахмуте время играет против страны-агрессора.

"Грамотные действия нашего командования на бахмутском направлении и мужество бойцов сделали для врага эти продолжительные бои самыми дорогими за время полномасштабного вторжения. Ведь потраченные врагом на захват Бахмута время, оружие, техника и множество погибших с точки зрения военной целесообразности не оправдывают себя. Впрочем, враг не оставляет свои планы и пошел на принцип, поднял ставки в ущерб себе. Это очень "по-русски", логикой не понять", – добавила Маляр.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже девять месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.