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Кулеба: Нужно загнать Россию в угол, чтобы она не злоупотребляла председательством в Совете Безопасности ООН

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Кулеба: Сам факт российского председательства свидетельствует о том, что что-то не так в архитектуре мировой безопасности
Кулеба: Сам факт российского председательства свидетельствует о том, что что-то не так в архитектуре мировой безопасности
Фото: mfa.gov.ua

Украина и партнеры должны всеми доступными способами лишить Россию возможности злоупотреблять своими правами в Совете Безопасности ООН, где она будет председательствовать в течение апреля. Об этом заявил 30 марта глава МИД Дмитрий Кулеба во время международной онлайн-дискуссии, сообщила пресс-служба МИД.

Он подчеркнул, что РФ неизбежно будет злоупотреблять будущим председательством в Совбезе ООН для продвижения манипулятивных нарративов о ее войне против Украины и принятия неправомерных решений. Украина и партнеры должны работать над тем, чтобы предотвратить это с помощью существующих юридических механизмов.

Министр отметил, что МИД систематически работает над доказательством нелегитимности пребывания России в ООН. 

"Сам факт российского председательства свидетельствует о том, что что-то происходит не так в архитектуре мировой безопасности... Она должна быть загнана в угол существующими юридическими процедурами, чтобы не было возможности распространять ложь о войне в Украине и злоупотреблять своим председательством",  сказал Кулеба.

Он также напомнил, что, несмотря на слухи о возможной "усталости от войны", в интересах самих иностранных партнеров оказывать поддержку Украине, чтобы достичь ее выхода на границы по состоянию на 1991 год, как определено международным правом, и прекращения войны. 

Контекст:

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Украинские дипломаты объясняли, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

26 декабря 2022 года Украина инициировала процесс, целью которого является исключение России из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в целом из ООН.

С 1 апреля 2023 года Россия должна на один месяц принять на себя председательство в Совбезе ООН. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что в случае, если члены Совбеза ООН допустят председательство России, то 1 апреля станет "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения". Кулеба назвал председательство России в Совбезе с 1 апреля "плохой шуткой".

Теги: ООН, МИД Украины, Совет Безопасности ООН, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, безопасность
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