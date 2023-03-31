Кулеба: Нужно загнать Россию в угол, чтобы она не злоупотребляла председательством в Совете Безопасности ООН

Он подчеркнул, что РФ неизбежно будет злоупотреблять будущим председательством в Совбезе ООН для продвижения манипулятивных нарративов о ее войне против Украины и принятия неправомерных решений. Украина и партнеры должны работать над тем, чтобы предотвратить это с помощью существующих юридических механизмов.
Министр отметил, что МИД систематически работает над доказательством нелегитимности пребывания России в ООН.
"Сам факт российского председательства свидетельствует о том, что что-то происходит не так в архитектуре мировой безопасности... Она должна быть загнана в угол существующими юридическими процедурами, чтобы не было возможности распространять ложь о войне в Украине и злоупотреблять своим председательством", – сказал Кулеба.
Он также напомнил, что, несмотря на слухи о возможной "усталости от войны", в интересах самих иностранных партнеров оказывать поддержку Украине, чтобы достичь ее выхода на границы по состоянию на 1991 год, как определено международным правом, и прекращения войны.
Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.
Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Украинские дипломаты объясняли, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.
26 декабря 2022 года Украина инициировала процесс, целью которого является исключение России из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в целом из ООН.
С 1 апреля 2023 года Россия должна на один месяц принять на себя председательство в Совбезе ООН. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что в случае, если члены Совбеза ООН допустят председательство России, то 1 апреля станет "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения". Кулеба назвал председательство России в Совбезе с 1 апреля "плохой шуткой".