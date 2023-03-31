Кулеба: Нужно загнать Россию в угол, чтобы она не злоупотребляла председательством в Совете Безопасности ООН

Кулеба: Сам факт российского председательства свидетельствует о том, что что-то не так в архитектуре мировой безопасности Фото: mfa.gov.ua

Он подчеркнул, что РФ неизбежно будет злоупотреблять будущим председательством в Совбезе ООН для продвижения манипулятивных нарративов о ее войне против Украины и принятия неправомерных решений. Украина и партнеры должны работать над тем, чтобы предотвратить это с помощью существующих юридических механизмов.

Министр отметил, что МИД систематически работает над доказательством нелегитимности пребывания России в ООН.

"Сам факт российского председательства свидетельствует о том, что что-то происходит не так в архитектуре мировой безопасности... Она должна быть загнана в угол существующими юридическими процедурами, чтобы не было возможности распространять ложь о войне в Украине и злоупотреблять своим председательством", – сказал Кулеба.

Он также напомнил, что, несмотря на слухи о возможной "усталости от войны", в интересах самих иностранных партнеров оказывать поддержку Украине, чтобы достичь ее выхода на границы по состоянию на 1991 год, как определено международным правом, и прекращения войны.