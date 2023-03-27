ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Совбез ООН не поддержал резолюцию РФ о расследовании взрывов на "Северных потоках", "за" голосовали три страны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Небензя призывал создать "независимую комиссию"
Небензя призывал создать "независимую комиссию"
Фото: ЕРА (архив)

Совет Безопасности ООН на заседании 27 марта отклонил подготовленный Россией проект резолюции, в котором был призыв к ООН расследовать диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Трансляцию заседания вел "Голос Америки".

За резолюцию проголосовали представители России, Бразилии и Китая.

Против никто не голосовал, а 12 – воздержались.

Перед голосованием постпред РФ в ООН Василий Небензя говорил о необходимости сформировать "международную независимую комиссию по проведению всеобъемлющего, транспарентного и беспристрастного расследования обстоятельств произошедшего".

После голосования Небензя заявил, что в США "публично, на самом высоком уровне угрожали взорвать этот газопровод"; пожаловался, что Россию отказываются привлекать к национальным расследованиям произошедшего, и высказал опасения, что следствие может длиться "годами".

Журналистка телеканала CBS News Памела Фальк отметила в Twitter, что для положительного решения было необходимо девять голосов "за".

Она также процитировала посла США в ООН Роберта Вуда.

"Соединенные Штаты категорически отвергают необоснованные обвинения России, выдвинутые против нас в связи с этим актом саботажа. Соединенные Штаты никоим образом не были замешаны. Точка", – сказала дипломат.

Свою позицию относительно предложения РФ высказало на своем сайте представительство Швейцарии в ООН.

"В принципе, расследования ООН могут принести пользу, например, в отсутствие заслуживающих доверия национальных расследований, проводимых компетентными органами. По этому конкретному делу уже ведутся расследования в Дании, Германии и Швеции. Швейцария считает более целесообразным дождаться результатов этих расследований, в то же время призывая к скорейшему выяснению актов саботажа. Поэтому Швейцария воздержалась при голосовании", – говорится в заявлении.

Контекст:

В ночь на 26 сентября 2022 года была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Страны, которые были затронуты инцидентом, проводят расследования.

На месте происшествия были обнаружены посторонние предметы, сообщили в службе госбезопасности Швеции. Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем". По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям. 

Западные разведки знают имя предполагаемого спонсора операции по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", написала 8 марта 2023 года The Times.

7 марта The New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что диверсии на подводной части газопровода "Северный поток", по данным американской разведки, совершила в 2022 году "проукраинская группировка", члены которой являются противниками президента РФ Владимира Путина.

В тот же день в Германии был опубликован материал Die Zeit о расследовании взрывов на газопроводе, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины". При этом немецкое издание писало, что не исключается "операция под чужим флагом" с целью указать на Украину как на виновника диверсии.

В США и в правительстве ФРГ после выхода материалов СМИ призвали дождаться результатов расследования.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не причастна к инциденту. В Офисе президента Украины отметили, что диверсия на газопроводах была выгодна России.

25 марта немецкое издание t-online написало со ссылкой на источники среди силовиков, что за пять дней до взрывов на "Северном потоке" в том районе находились три российских судна, одно из которых имеет мини-подводную лодку и кран для подъема тяжелых грузов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, Китай, ООН, Бразилия, следствие, Совет Безопасности ООН, газопровод, Северный поток, диверсия, расследование, резолюция, голосование, Василий Небензя, заседание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки
  Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки
Галина ГРИШИНА
"Захарова напилась, плачет и бредит". Гордон высказался о видео представителя МИД РФ, рассказавшей о своих видениях
"Захарова напилась, плачет и бредит". Гордон высказался о видео представителя МИД РФ, рассказавшей о своих видениях
"Может отравить". Автор передачи о выживании Гриллс пытался угостить Зеленского шоколадом, но команде президента это не понравилось
"Может отравить". Автор передачи о выживании Гриллс пытался угостить Зеленского шоколадом, но команде президента это не понравилось
Галина ГРИШИНА
Какие специи следует добавить в суп, чтобы он стал вкуснее. Советы эксперта
Какие специи следует добавить в суп, чтобы он стал вкуснее. Советы эксперта
Галина ГРИШИНА
Для объема – изогнутая, для удлинения – конусообразная. Как правильно подобрать тушь для ресниц по форме кисточки
Для объема – изогнутая, для удлинения – конусообразная. Как правильно подобрать тушь для ресниц по форме кисточки
Галина ГРИШИНА
В центре Львова желающие присоединились к написанию картины "Похороны Путина". Ее подпишет Залужный, а деньги от продажи передадут на ВСУ
В центре Львова желающие присоединились к написанию картины "Похороны Путина". Ее подпишет Залужный, а деньги от продажи передадут на ВСУ
Галина ГРИШИНА
  Ларина: Я вспоминаю, как Войнович говорил: "Как же я не хочу умереть при Путине! Я хочу пережить этого человека"
  Ларина: Я вспоминаю, как Войнович говорил: "Как же я не хочу умереть при Путине! Я хочу пережить этого человека" G
Дмитрий ГОРДОН
Ефросинина показала, как и с чем носить трендовое платье-рубашку. Видео
Ефросинина показала, как и с чем носить трендовое платье-рубашку. Видео
Галина ГРИШИНА
"Он хороший человек". Loboda рассказала, как ее муж относится к Украине, агрессии РФ, и о распределении денег в семье
"Он хороший человек". Loboda рассказала, как ее муж относится к Украине, агрессии РФ, и о распределении денег в семье
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе
Галина ГРИШИНА
Как ухаживать за волосами перед сном. Три правила, благодаря которым локоны будут выглядеть здоровыми и красивыми
Как ухаживать за волосами перед сном. Три правила, благодаря которым локоны будут выглядеть здоровыми и красивыми
Галина ГРИШИНА
"У него не было выбора". Loboda заявила, что Киркорову в РФ угрожали. Певица рассказала, чем именно
"У него не было выбора". Loboda заявила, что Киркорову в РФ угрожали. Певица рассказала, чем именно
Руководство СТБ отреагировало на скандал, связанный с участием актера из РФ в их сериале
Руководство СТБ отреагировало на скандал, связанный с участием актера из РФ в их сериале
Галина ГРИШИНА
Это уже не модно. От каких принтов на футболках стоит отказаться
Это уже не модно. От каких принтов на футболках стоит отказаться
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (131365)
2
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности (49639)
3
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж (42314)
4
MamaRika: Винник – просто зашквар года (37612)
5
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (33415)
6
Лорак после запрета выступать в РФ заявила, что никогда не помогала ВСУ, и назвала "конфликтом" вторжение России в Украину (29165)
7
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал (28041)
8
"Правда, которой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче". Сын Дмитрия и Елены Коляденко выпустил альбом "Пролог". Аудио, видео (27570)
 
 
 
 