Совбез ООН не поддержал резолюцию РФ о расследовании взрывов на "Северных потоках", "за" голосовали три страны

За резолюцию проголосовали представители России, Бразилии и Китая.
Против никто не голосовал, а 12 – воздержались.
Перед голосованием постпред РФ в ООН Василий Небензя говорил о необходимости сформировать "международную независимую комиссию по проведению всеобъемлющего, транспарентного и беспристрастного расследования обстоятельств произошедшего".
После голосования Небензя заявил, что в США "публично, на самом высоком уровне угрожали взорвать этот газопровод"; пожаловался, что Россию отказываются привлекать к национальным расследованиям произошедшего, и высказал опасения, что следствие может длиться "годами".
Журналистка телеканала CBS News Памела Фальк отметила в Twitter, что для положительного решения было необходимо девять голосов "за".
Она также процитировала посла США в ООН Роберта Вуда.
"Соединенные Штаты категорически отвергают необоснованные обвинения России, выдвинутые против нас в связи с этим актом саботажа. Соединенные Штаты никоим образом не были замешаны. Точка", – сказала дипломат.
#BREAKING Russia Resolution to create a UN inquiry on #NordstreamSabotage fails 12-3 for lack of 9 votes needed, with Brazil, Russia and China voting in favor * Belarus to speak in favor— Pamela Falk CBS News Correspondent United Nations (@PamelaFalk) March 27, 2023
"The United States categorically refutes Russia's unfounded https://t.co/JValM1o7Tv… pic.twitter.com/QjRyKh7rqx
Свою позицию относительно предложения РФ высказало на своем сайте представительство Швейцарии в ООН.
"В принципе, расследования ООН могут принести пользу, например, в отсутствие заслуживающих доверия национальных расследований, проводимых компетентными органами. По этому конкретному делу уже ведутся расследования в Дании, Германии и Швеции. Швейцария считает более целесообразным дождаться результатов этих расследований, в то же время призывая к скорейшему выяснению актов саботажа. Поэтому Швейцария воздержалась при голосовании", – говорится в заявлении.
В ночь на 26 сентября 2022 года была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Страны, которые были затронуты инцидентом, проводят расследования.
На месте происшествия были обнаружены посторонние предметы, сообщили в службе госбезопасности Швеции. Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем". По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.
Западные разведки знают имя предполагаемого спонсора операции по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", написала 8 марта 2023 года The Times.
7 марта The New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что диверсии на подводной части газопровода "Северный поток", по данным американской разведки, совершила в 2022 году "проукраинская группировка", члены которой являются противниками президента РФ Владимира Путина.
В тот же день в Германии был опубликован материал Die Zeit о расследовании взрывов на газопроводе, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины". При этом немецкое издание писало, что не исключается "операция под чужим флагом" с целью указать на Украину как на виновника диверсии.
В США и в правительстве ФРГ после выхода материалов СМИ призвали дождаться результатов расследования.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не причастна к инциденту. В Офисе президента Украины отметили, что диверсия на газопроводах была выгодна России.
25 марта немецкое издание t-online написало со ссылкой на источники среди силовиков, что за пять дней до взрывов на "Северном потоке" в том районе находились три российских судна, одно из которых имеет мини-подводную лодку и кран для подъема тяжелых грузов.