Совбез ООН не поддержал резолюцию РФ о расследовании взрывов на "Северных потоках", "за" голосовали три страны

За резолюцию проголосовали представители России, Бразилии и Китая.

Против никто не голосовал, а 12 – воздержались.

Перед голосованием постпред РФ в ООН Василий Небензя говорил о необходимости сформировать "международную независимую комиссию по проведению всеобъемлющего, транспарентного и беспристрастного расследования обстоятельств произошедшего".

После голосования Небензя заявил, что в США "публично, на самом высоком уровне угрожали взорвать этот газопровод"; пожаловался, что Россию отказываются привлекать к национальным расследованиям произошедшего, и высказал опасения, что следствие может длиться "годами".

Журналистка телеканала CBS News Памела Фальк отметила в Twitter, что для положительного решения было необходимо девять голосов "за".

Она также процитировала посла США в ООН Роберта Вуда.

"Соединенные Штаты категорически отвергают необоснованные обвинения России, выдвинутые против нас в связи с этим актом саботажа. Соединенные Штаты никоим образом не были замешаны. Точка", – сказала дипломат.

#BREAKING Russia Resolution to create a UN inquiry on #NordstreamSabotage fails 12-3 for lack of 9 votes needed, with Brazil, Russia and China voting in favor * Belarus to speak in favor



"The United States categorically refutes Russia's unfounded https://t.co/JValM1o7Tv… pic.twitter.com/QjRyKh7rqx — Pamela Falk CBS News Correspondent United Nations (@PamelaFalk) March 27, 2023

Свою позицию относительно предложения РФ высказало на своем сайте представительство Швейцарии в ООН.

"В принципе, расследования ООН могут принести пользу, например, в отсутствие заслуживающих доверия национальных расследований, проводимых компетентными органами. По этому конкретному делу уже ведутся расследования в Дании, Германии и Швеции. Швейцария считает более целесообразным дождаться результатов этих расследований, в то же время призывая к скорейшему выяснению актов саботажа. Поэтому Швейцария воздержалась при голосовании", – говорится в заявлении.