ГОРДОН
 
 
МИР

За несколько дней до взрывов на "Северном потоке" в ту часть моря заходили корабли РФ с мини-подлодкой – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские корабли не отправляли данных о своем местонахождении, пишет издание
Российские корабли не отправляли данных о своем местонахождении, пишет издание
Фото: pixabay.com

21 сентября 2022 года, за пять дней до взрывов на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море, в том районе находились три судна российских вооруженных сил, одно из которых имеет мини-подводную лодку и кран для подъема тяжелых грузов. Об этом 25 марта пишет со ссылкой на источники в силовых кругах немецкое издание t-online.

По данным журналистов, корвет, фрегат и еще одно судно из России действовало, "как призрак", под строгим прикрытием, то есть не отправляя данные о своем местонахождении.

Издание подчеркивает, что на кораблях было "именно то оборудование, которое необходимо для размещения взрывных устройств на трубопроводах".

t-online пишет, что датский корабль Nymfen, который обычно патрулировал в той части Балтийского моря, неожиданно взял курс на остров Борнхольм, в районе которого позже и была диверсия. По версии журналистов, датский патруль отправились туда потому, что "что-то там явно требовало срочной проверки".

Позже к нему присоединилось и судно из Швеции.

Издание выяснило, что в то время, когда, предположительно, российская команда устанавливала взрывчатку на газопроводе на глубине около 80 метров, уже были сумерки (визуального контроля не было), а радиолокационный самолет из Швеции еще не взлетел. Таким образом, у команды было достаточно свободного времени и масса возможностей остаться незамеченными.

Контекст:

В ночь на 26 сентября 2022 года была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Эти страны, которые были затронуты инцидентом, проводят расследования.

На месте происшествия были обнаружены посторонние предметы, сообщили в службе госбезопасности Швеции. Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.

Путин заявлял, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем". По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям. 

Западные разведки знают имя предполагаемого спонсора операции по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", написала 8 марта 2023 года The Times.

7 марта The New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что диверсии на подводной части газопровода "Северный поток", по данным американской разведки, совершила в 2022 году "проукраинская группировка", члены которой являются противниками президента РФ Владимира Путина.

В тот же день в Германии был опубликован материал Die Zeit о расследовании взрывов на газопроводе, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины". При этом немецкое издание писало, что не исключается "операция под чужим флагом" с целью указать на Украину как на виновника диверсии.

В США и в правительстве ФРГ после выхода материалов СМИ призвали дождаться результатов расследования.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не причастна к инциденту. В Офисе президента Украины отметили, что диверсия на газопроводах была выгодна России.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Швеция, Дания, взрывчатка, газопровод, Северный поток, диверсия, подводная лодка, судно, остров, взрывы, корабли, море
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой
Галина ГРИШИНА
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности
Галина ГРИШИНА
MamaRika: Винник – просто зашквар года
MamaRika: Винник – просто зашквар года
Галина ГРИШИНА
  "Это так возбуждающе выглядит". Клопотенко рассказал, как приготовить в духовке картофель с хрустящей корочкой
  "Это так возбуждающе выглядит". Клопотенко рассказал, как приготовить в духовке картофель с хрустящей корочкой
Галина ГРИШИНА
Топ-9 самых ярких фото Мелони, которая эмоционально поддержала Украину
Топ-9 самых ярких фото Мелони, которая эмоционально поддержала Украину
Галина ГРИШИНА
47-летняя Уизерспун сообщила о разводе с 52-летним мужем
47-летняя Уизерспун сообщила о разводе с 52-летним мужем
Галина ГРИШИНА
  Яблочно-имбирный смузи. Простой рецепт полезного завтрака
  Яблочно-имбирный смузи. Простой рецепт полезного завтрака
Галина ГРИШИНА
  "Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють"
  "Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють"
Галина ГРИШИНА
  Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать
  Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать
Галина ГРИШИНА
С двумя серьгами в носу. Мишина в посте о женственности показала свои свежие снимки
С двумя серьгами в носу. Мишина в посте о женственности показала свои свежие снимки
"Дочери – лучшее, что случалось в жизни". 56-летний Кассель рассказал о своих детях от Белуччи и Кунаки
"Дочери – лучшее, что случалось в жизни". 56-летний Кассель рассказал о своих детях от Белуччи и Кунаки
Галина ГРИШИНА
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото
Галина ГРИШИНА
  Ханумак заявил, что завершает музыкальную карьеру. Ранее в сети раскритиковали его новую песню "Дика Дичка" об украинских защитницах
  Ханумак заявил, что завершает музыкальную карьеру. Ранее в сети раскритиковали его новую песню "Дика Дичка" об украинских защитницах
Галина ГРИШИНА
38-летний Цукерберг в третий раз стал отцом и показал первое фото новорожденной дочери
38-летний Цукерберг в третий раз стал отцом и показал первое фото новорожденной дочери
Галина ГРИШИНА
Бьюти-лайфхак Виктории Бекхэм, с помощью которого ее глаза выглядят больше. Топ-5 самых ярких фото
Бьюти-лайфхак Виктории Бекхэм, с помощью которого ее глаза выглядят больше. Топ-5 самых ярких фото
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить вкусные чесночные гренки из черствого хлеба. Простой кулинарный лайфхак
  Как приготовить вкусные чесночные гренки из черствого хлеба. Простой кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины (124996)
2
Мишина снялась в миниатюрном нижнем белье (98127)
3
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после (69649)
4
"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель (56833)
5
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину (50649)
6
Пепел как удобрение и средство в борьбе с вредителями. Правила применения (49082)
7
Как сеять морковь, чтобы она взошла. Эксперт рассказала, как выбрать семена, когда их нужно высевать и зачем поливать лунки кипятком (46185)
8
Что делать, чтобы плов получился рассыпчатым. Простой кулинарный лайфхак (37183)
 
 
 
 