За несколько дней до взрывов на "Северном потоке" в ту часть моря заходили корабли РФ с мини-подлодкой – СМИ

По данным журналистов, корвет, фрегат и еще одно судно из России действовало, "как призрак", под строгим прикрытием, то есть не отправляя данные о своем местонахождении.

Издание подчеркивает, что на кораблях было "именно то оборудование, которое необходимо для размещения взрывных устройств на трубопроводах".

t-online пишет, что датский корабль Nymfen, который обычно патрулировал в той части Балтийского моря, неожиданно взял курс на остров Борнхольм, в районе которого позже и была диверсия. По версии журналистов, датский патруль отправились туда потому, что "что-то там явно требовало срочной проверки".

Позже к нему присоединилось и судно из Швеции.

Издание выяснило, что в то время, когда, предположительно, российская команда устанавливала взрывчатку на газопроводе на глубине около 80 метров, уже были сумерки (визуального контроля не было), а радиолокационный самолет из Швеции еще не взлетел. Таким образом, у команды было достаточно свободного времени и масса возможностей остаться незамеченными.