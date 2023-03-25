За несколько дней до взрывов на "Северном потоке" в ту часть моря заходили корабли РФ с мини-подлодкой – СМИ

По данным журналистов, корвет, фрегат и еще одно судно из России действовало, "как призрак", под строгим прикрытием, то есть не отправляя данные о своем местонахождении.
Издание подчеркивает, что на кораблях было "именно то оборудование, которое необходимо для размещения взрывных устройств на трубопроводах".
t-online пишет, что датский корабль Nymfen, который обычно патрулировал в той части Балтийского моря, неожиданно взял курс на остров Борнхольм, в районе которого позже и была диверсия. По версии журналистов, датский патруль отправились туда потому, что "что-то там явно требовало срочной проверки".
Позже к нему присоединилось и судно из Швеции.
Издание выяснило, что в то время, когда, предположительно, российская команда устанавливала взрывчатку на газопроводе на глубине около 80 метров, уже были сумерки (визуального контроля не было), а радиолокационный самолет из Швеции еще не взлетел. Таким образом, у команды было достаточно свободного времени и масса возможностей остаться незамеченными.
В ночь на 26 сентября 2022 года была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Эти страны, которые были затронуты инцидентом, проводят расследования.
На месте происшествия были обнаружены посторонние предметы, сообщили в службе госбезопасности Швеции. Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.
Путин заявлял, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем". По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.
Западные разведки знают имя предполагаемого спонсора операции по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", написала 8 марта 2023 года The Times.
7 марта The New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что диверсии на подводной части газопровода "Северный поток", по данным американской разведки, совершила в 2022 году "проукраинская группировка", члены которой являются противниками президента РФ Владимира Путина.
В тот же день в Германии был опубликован материал Die Zeit о расследовании взрывов на газопроводе, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины". При этом немецкое издание писало, что не исключается "операция под чужим флагом" с целью указать на Украину как на виновника диверсии.
В США и в правительстве ФРГ после выхода материалов СМИ призвали дождаться результатов расследования.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не причастна к инциденту. В Офисе президента Украины отметили, что диверсия на газопроводах была выгодна России.