Перед взрывами на "Северных потоках" рядом с ними были корабли двух стран – СМИ

По данным издания, 21 сентября 2022 года недалеко от места повреждения газопроводов находился датский корабль P524 Nymfen. Он обогнул остров Борнхольм, рядом с которым находятся газопроводы, и пошел курсом на северо-восток.

Через время в тот же район проследовало шведское судно, сопровождаемое разведывательным самолетом ВВС Швеции. Журналисты The Times пишут, что подтвердили данные об этих перемещениях, предоставленные независимым датским исследователем Оливером Александером, при помощи базы навигационных данных MarineTraffic. Перемещения указанных кораблей и самолета были зафиксированы за четыре дня до аварии на "Северных потоках".

7 марта The New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что диверсии на подводной части газопровода "Северный поток", по данным американской разведки, совершила в 2022 году "проукраинская группировка", члены которой являются противниками президента РФ Владимира Путина.

В тот же день в Германии был опубликован материал Die Zeit о расследовании взрывов на газопроводе, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины". При этом немецкое издание писало, что не исключается "операция под чужим флагом" с целью указать на Украину как на виновника диверсии.

В США и в правительстве ФРГ после выхода материалов СМИ призвали дождаться результатов расследования.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не причастна к инциденту. В Офисе президента Украины отметили, что диверсия на газопроводах была выгодна России.