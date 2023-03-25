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Перед взрывами на "Северных потоках" рядом с ними были корабли двух стран – СМИ

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Данные независимого расследования The Times подтвердила при помощи системы MarineTraffic
Данные независимого расследования The Times подтвердила при помощи системы MarineTraffic
Фото: forsvaret.no

В районе повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море накануне аварии в сентябре 2022 года находились транспортные средства Дании и Швеции. Об этом 24 марта пишет The Times со ссылкой на результаты датского независимого расследования.

По данным издания, 21 сентября 2022 года недалеко от места повреждения газопроводов находился датский корабль P524 Nymfen. Он обогнул остров Борнхольм, рядом с которым находятся газопроводы, и пошел курсом на северо-восток.

Через время в тот же район проследовало шведское судно, сопровождаемое разведывательным самолетом ВВС Швеции. Журналисты The Times пишут, что подтвердили данные об этих перемещениях, предоставленные независимым датским исследователем Оливером Александером, при помощи базы навигационных данных MarineTraffic. Перемещения указанных кораблей и самолета были зафиксированы за четыре дня до аварии на "Северных потоках".

7 марта The New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что диверсии на подводной части газопровода "Северный поток", по данным американской разведки, совершила в 2022 году "проукраинская группировка", члены которой являются противниками президента РФ Владимира Путина.

В тот же день в Германии был опубликован материал Die Zeit о расследовании взрывов на газопроводе, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины". При этом немецкое издание писало, что не исключается "операция под чужим флагом" с целью указать на Украину как на виновника диверсии.

В США и в правительстве ФРГ после выхода материалов СМИ призвали дождаться результатов расследования.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не причастна к инциденту. В Офисе президента Украины отметили, что диверсия на газопроводах была выгодна России.

Контекст:

В ночь на 26 сентября 2022 года была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Эти страны, которые были затронуты инцидентом, проводят расследования.

На месте происшествия были обнаружены посторонние предметы, сообщили в службе госбезопасности Швеции. Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.

Путин заявлял, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем". По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям. 

Западные разведки знают имя предполагаемого спонсора операции по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", написала 8 марта The Times.

Теги: Россия, Швеция, Дания, газопровод, Северный поток, расследование, Северный поток – 2
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