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Совбез ООН 31 марта соберется из-за ядерных угроз Путина. Заседание инициировала Украина

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Совбез ООН соберется в пятницу, в последний рабочий день перед началом председательства РФ в Совбезе
Совбез ООН соберется в пятницу, в последний рабочий день перед началом председательства РФ в Совбезе
Фото: ЕРА

Совет Безопасности ООН 31 марта проведет заседание, на котором обсудит заявление президента России Владимира Путина о размещении на территории Беларуси ядерного оружия РФ.

Об этом "Укринформу" 29 марта сообщили в секретариате Совбеза. 

Заседание начнется в 17.00 по Киеву (10.00 по восточно-американскому времени). В повестке заседания вопрос о ядерных угрозах Путина сформулирован как угроза международному миру и безопасности. 

Созвать Совбез ООН из-за заявления главы Кремля о размещении в Беларуси ядерного оружия требовала Украина. Соответствующее обращение к представительству Мозамбика, которое сейчас председательствует в Совбезе, 26 марта направил постпред Украины в ООН Сергей Кислица. 

Он информировал, что запросил созыв Совбеза ООН согласно ст. 34 и 35 Устава ООН по пункту повестки дня "Угрозы международному миру и безопасности".

Мозамбик председательствует в Совбезе до конца месяца. С 1 апреля председательствовать в Совбезе ООН начнет Россия

Контекст:

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. Кроме того, Путин рассказал, что Россия уже помогла переоборудовать 10 военных самолетов Беларуси для применения тактического ядерного оружия, а также передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести такие заряды.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. После него Путин заявил, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.

США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику. 

27 марта представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что необходимо избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием. Она призвала  сосредоточиться на дипломатии и мирном урегулировании "украинского конфликта", а также "совместно способствовать разрядке ситуации".

МИД Беларуси считает, что размещение российского ядерного оружия на территории страны "не противоречит" Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Кислица заявил, что это не так. По его словам, намерение РФ подрывает основные принципы ДНЯО, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, ООН, ядерное оружие, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, война России против Украины, Мозамбик
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