Совбез ООН 31 марта соберется из-за ядерных угроз Путина. Заседание инициировала Украина

Совбез ООН соберется в пятницу, в последний рабочий день перед началом председательства РФ в Совбезе Фото: ЕРА

Об этом "Укринформу" 29 марта сообщили в секретариате Совбеза.

Заседание начнется в 17.00 по Киеву (10.00 по восточно-американскому времени). В повестке заседания вопрос о ядерных угрозах Путина сформулирован как угроза международному миру и безопасности.

Созвать Совбез ООН из-за заявления главы Кремля о размещении в Беларуси ядерного оружия требовала Украина. Соответствующее обращение к представительству Мозамбика, которое сейчас председательствует в Совбезе, 26 марта направил постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

Он информировал, что запросил созыв Совбеза ООН согласно ст. 34 и 35 Устава ООН по пункту повестки дня "Угрозы международному миру и безопасности".

I have sent the request to the President of UNSC @MozambiqueUn to call a meeting of the Security Council in accordance with Articles 34 and 35 of the United Nations Charter under the agenda item “Threats to international peace and security”. — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 27, 2023

Мозамбик председательствует в Совбезе до конца месяца. С 1 апреля председательствовать в Совбезе ООН начнет Россия.