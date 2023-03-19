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"Большая семерка" осудила запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты

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КНДР провела очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты 16 марта
КНДР провела очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты 16 марта
Фото: EPA

"Большая семерка" осудила запуск Северной Кореей еще одной межконтинентальной баллистической ракеты 16 марта. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел "Большой семерки" и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном 19 марта на сайте британского правительства.

В заявлении говорится, что этот запуск "подрывает региональный и международный мир и безопасность".

"С прошлого года Северная Корея активизировала свои эскалационные действия за счет рекордного количества запусков баллистических ракет и продолжающейся безответственной и дестабилизирующей риторики в отношении применения ядерного оружия. Ранее в этом году Северная Корея публично заявила о своем намерении еще больше расширить и усилить свои незаконные ядерные и ракетные программы", – заявили дипломаты.

Они подчеркнули требование, чтобы Северная Корея "полностью, поддающимся проверке и необратимым образом отказалась от своего ядерного оружия, существующих ядерных программ и любых других программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет и полностью выполнила все обязательства, вытекающие из соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН".

"Северная Корея не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. Мы призываем Северную Корею вести конструктивную дипломатию в направлении денуклеаризации и принять неоднократные предложения диалога, выдвинутые Японией, США и Республикой Корея", – говорится в заявлении.

Страны G7 также выразили "глубокое сожаление" по поводу "резкого контраста между частотой неоднократных вопиющих нарушений Северной Кореей резолюций СБ ООН и соответствующим бездействием Совета Безопасности ООН из-за обструкции некоторых членов".

"Безрассудное поведение Северной Кореи требует быстрого и единого ответа со стороны международного сообщества, включая дальнейшие серьезные меры со стороны СБ ООН. Мы призываем все государства – члены ООН полностью и эффективно выполнять все резолюции СБ ООН, а членов СБ ООН выполнять свои обязательства. "Большая семерка" по-прежнему обеспокоена тяжелой гуманитарной ситуацией в Северной Корее и привержена работе со всеми соответствующими партнерами для достижения мира и стабильности на Корейском полуострове и поддержания основанного на правилах международного порядка", – говорится в заявлении.

Как сообщал канал CNN, Северная Корея запустила баллистическую ракету большой дальности рано утром в четверг, 16 марта. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи и министерства обороны Японии, ракета была выпущена в сторону восточного побережья Корейского полуострова. Позже КНДР объявила, что запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" под руководством лидера Ким Чен Ына, добавив, что ракета достигла максимальной высоты 6045 км, имела дальность полета 1000,2 км и летела больше часа.

Контекст:

Отношения между Северной и Южной Кореей обострились в последние полгода. 25 сентября 2022 года КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая может быть аналогом российской. США и Южная Корея в ответ на это начали совместные учения.

Северная Корея 4 октября запустила баллистическую ракету над Японией. Она пролетела возле префектуры Аомори и упала в Тихий океан примерно в 3200 км восточнее Японии.

8 октября КНДР снова запустила ракеты. Всего за две недели Северная Корея провела семь подобных пусков.

2 ноября Северная Корея выпустила по крайней мере 17 ракет, в том числе первую баллистическую, которая пролетела над морской границей с Южной Кореей. Эти пуски произошли через день после того, как Пхеньян пригрозил принять "мощные меры", если США не прекратят военные учения с партнерами, включая Южную Корею.

26 декабря Южная Корея сообщила, что впервые за пять лет в ее воздушное пространство вторглись дроны КНДР. В ответ на такие действия Южная Корея послала свои дроны в воздушное пространство КНДР.

9 марта 2023-го КНДР провела учения, имитирующие нападение на Южную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: КНДР, ООН, Северная Корея, Большая семерка, Совет Безопасности ООН, ракеты, Евросоюз
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