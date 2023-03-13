КНДР запустила ракеты с подлодки накануне совместных учений США и Южной Кореи

Ракеты были выпущены с подводной лодки "8.24 Yongung" в водах у залива Кенпхо Фото: EPA

Ракеты были выпущены с подводной лодки "8.24 Yongung" в водах у залива Кенпхо в Восточном море в ходе учений по подводному запуску, информирует ЦТАК.

"Учения подтвердили надежность системы оружия и проверили наступательные операции подводных лодок, которые являются одной из основных сил ядерного сдерживания КНДР", – говорится в сообщении северокорейского агентства.

В ЦТАК добавили, что ракеты точно поразили заданные цели в Восточном море, пролетев расстояние в 1500 км.

Ранее в тот же день военные Южной Кореи заявили, что в утром 12 марта обнаружили ракету неустановленного типа, запущенную с подводной лодки в водах у восточного побережья северного города Синпо.

Как отмечает Yonhap, этот запуск произошел накануне крупных учений Южной Кореи и США под названием Freedom Shield, которые стартуют 13 марта. КНДР осудила эти учения как "подготовку к агрессивной войне" против нее.