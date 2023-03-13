КНДР запустила ракеты с подлодки накануне совместных учений США и Южной Кореи

Ракеты были выпущены с подводной лодки "8.24 Yongung" в водах у залива Кенпхо в Восточном море в ходе учений по подводному запуску, информирует ЦТАК.
"Учения подтвердили надежность системы оружия и проверили наступательные операции подводных лодок, которые являются одной из основных сил ядерного сдерживания КНДР", – говорится в сообщении северокорейского агентства.
В ЦТАК добавили, что ракеты точно поразили заданные цели в Восточном море, пролетев расстояние в 1500 км.
Ранее в тот же день военные Южной Кореи заявили, что в утром 12 марта обнаружили ракету неустановленного типа, запущенную с подводной лодки в водах у восточного побережья северного города Синпо.
Как отмечает Yonhap, этот запуск произошел накануне крупных учений Южной Кореи и США под названием Freedom Shield, которые стартуют 13 марта. КНДР осудила эти учения как "подготовку к агрессивной войне" против нее.
Отношения между Северной и Южной Кореей обострились в последние полгода. 25 сентября 2022 года КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая может быть аналогом российской. США и Южная Корея в ответ на это начали совместные учения.
Северная Корея 4 октября запустила баллистическую ракету над Японией. Она пролетела возле префектуры Аомори и упала в Тихий океан примерно в 3200 км восточнее Японии.
8 октября КНДР снова запустила ракеты. Всего за две недели Северная Корея провела семь подобных пусков.
2 ноября Северная Корея выпустила по крайней мере 17 ракет, в том числе первую баллистическую, которая пролетела над морской границей с Южной Кореей. Эти пуски произошли через день после того, как Пхеньян пригрозил принять "мощные меры", если США не прекратят военные учения с партнерами, включая Южную Корею.
26 декабря Южная Корея сообщила, что впервые за пять лет в ее воздушное пространство вторглись дроны КНДР. В ответ на такие действия Южная Корея послала свои дроны в воздушное пространство КНДР.
9 марта 2023-го КНДР провела учения, имитирующие нападение на Южную Корею.