КНДР провела учения, имитирующие нападение на Южную Корею

Как пишет агентство, войска КНДР атаковали воды на западном побережье Корейского полуострова, имитируя атаку на вражеский аэродром.

Какие конкретно воды были атакованы, не уточняется. На опубликованных агентством фото виден запуск одновременно шести ракет.

Фото: kcna.kp

Ким Чен Ын, наблюдавший за учениями, сказал, что вооруженные силы КНДР "должны быть готовы к войне в любое время и быть более ответственными в практических действиях, чем на словах".

Фото: kcna.kp

Он также заявил о необходимости "тщательно сдерживать риск военного конфликта на Корейском полуострове, всегда быть бдительными к различным военным приготовлениям врагов, которые в последние годы стали более неистовыми, и поддерживать и постоянно наращивать мощный потенциал, чтобы в любое время ошеломляюще ответить и победить их".