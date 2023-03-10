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КНДР провела учения, имитирующие нападение на Южную Корею

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Учения состоялись 9 марта
Учения состоялись 9 марта
Фото: kcna.kp

Северокорейский лидер Ким Чен Ын 9 марта руководил артиллерийскими учениями с боевыми стрельбами, которые имитировали нападение на южнокорейский аэродром. Об этом сообщило северокорейское агентство ЦТАК.

Как пишет агентство, войска КНДР атаковали воды на западном побережье Корейского полуострова, имитируя атаку на вражеский аэродром.

Какие конкретно воды были атакованы, не уточняется. На опубликованных агентством фото виден запуск одновременно шести ракет.

Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp

Ким Чен Ын, наблюдавший за учениями, сказал, что вооруженные силы КНДР "должны быть готовы к войне в любое время и быть более ответственными в практических действиях, чем на словах".

Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp

Он также заявил о необходимости "тщательно сдерживать риск военного конфликта на Корейском полуострове, всегда быть бдительными к различным военным приготовлениям врагов, которые в последние годы стали более неистовыми, и поддерживать и постоянно наращивать мощный потенциал, чтобы в любое время ошеломляюще ответить и победить их".

Контекст:

Отношения между Северной и Южной Кореей обострились в последние полгода. 25 сентября 2022 года КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая может быть аналогом российской. США и Южная Корея в ответ на это начали совместные учения.

Северная Корея 4 октября запустила баллистическую ракету над Японией. Она пролетела возле префектуры Аомори и упала в Тихий океан примерно в 3200 км восточнее Японии.

8 октября КНДР снова запустила ракеты. Всего за две недели Северная Корея провела семь подобных пусков.

2 ноября Северная Корея выпустила по крайней мере 17 ракет, в том числе первую баллистическую, которая пролетела над морской границей с Южной Кореей. Эти пуски произошли через день после того, как Пхеньян пригрозил принять "мощные меры", если США не прекратят военные учения с партнерами, включая Южную Корею.

26 декабря Южная Корея сообщила, что впервые за пять лет в ее воздушное пространство вторглись дроны КНДР. В ответ на такие действия Южная Корея послала свои дроны в воздушное пространство КНДР.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: КНДР, Ким Чен Ын, Северная Корея, Южная Корея, военные, аэродром, артиллерия, ракеты, учения, ракета
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