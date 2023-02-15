Дочь Ким Чен Ына все чаще появляется на публике. Мировые СМИ считают, что из нее могут готовить наследницу

Точный возраст Ким Чжу Э неизвестен, СМИ называют от девяти до 11 лет. Считается, что она второй ребенок Ким Чен Ына.

Согласно северокорейскими государственными СМИ, дочь Ким Чен Ына впервые появилась на публике в ноябре 2022 года, когда она сопровождала его на место запуска ракеты и вместе с ним осматривала ракету. В то время СМИ КНДР ее называли его "любимой" дочерью.

Фото: EPA

В конце 2022 года девочка также посетила ракетный завод, а в январе 2023-го смотрела склад с баллистическими ракетами.

7 февраля Ким Чжу Э присутствовала на банкете для высших военных чинов Северной Кореи, а на следующий день – на военном параде, посвященный годовщине основания северокорейской армии.

фотогалерея ( 1 из 2) Фото: EPA Банкет для высших военных чинов Северной Кореи, 7 февраля. Фото: EPA Фото: EPA Военный парад, посвященный годовщине основания северокорейской армии, 8 февраля. Фото: EPA

Корейские СМИ в материалах о военном банкете называют Ким Чжу Э уже "уважаемой" дочерью. Как отмечает BBC, это прилагательное в КНДР предназначено только для самых почитаемых лиц. В частности, самого Ким Чен Ына стали называть "уважаемым товарищем" только после того как за ним закрепился статус будущего лидера.

"С момента основания Северной Кореей управляло три поколения семьи Ким. Его гражданам говорят, что семья происходит от священной родословной, а это означает, что только они могут управлять страной... Но даже если Ким Чжу Э является предполагаемой наследницей, зачем представлять ее так рано и так быстро? Ким Чен Ыну всего 39 лет, а его дочь еще ребенок", – говорится в публикации BBC.

Но тут же журналисты упоминают, что сам Ким Чен Ын стал преемником своего отца Ким Чен Ира, когда ему было восемь лет. Однако об этом не сообщали широкой публике, его представили только главным военачальникам страны. Публично же об этом объявили за год до смерти Ким Чен Ира.

"Еще одна причина, по которой Ким Чен Ыну может понадобиться так много времени, заключается в преодолении предрассудков глубоко патриархального общества. Северную Корею никогда не возглавляла женщина, несмотря на то, что некоторые женщины занимали высокие посты", – добавляют журналисты BBC.

В то же время существует и мнение, что подобные выходы в свет средней дочери – лишь часть пиар хода. Южнокорейский генерал в отставке Чун Ин-бум сказал CNN, что ее недавние появления могут быть просто способом перенаправить внимание всего мира обратно на вооруженные силы Пхеньяна после того, как аудитория устала после года рекордных испытаний ракет.

"Я думаю, что северокорейцы либо наткнулись, либо поняли, что это один из способов привлечь международное внимание. И поэтому, со всеми накопленными интересами, они развлекаются", – сказал он.

Третье мнение в комментарии The Washington Post Женского университета Ихва (Южная Корея) Ким Сок Хян. Она считает, что мотивация Ким Чен Ына при публикации фотографии дочери заключалась не в том, чтобы изобразить ее как потенциального будущего лидера, а в том, чтобы изобразить себя отцом в политических целях.