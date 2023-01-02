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Ким Чен Ын вместе с дочерью осмотрел склад баллистических ракет

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Лидер КНДР появился на публике со своей дочерью третий раз
Лидер КНДР появился на публике со своей дочерью третий раз
Скриншот: KCTV

Глава КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью осмотрел склад с баллистическими ракетами. Об этом 2 января сообщило северокорейское агентство Yonhap.

Они осмотрели ракеты "Хвасон-12" и КН-23, созданные по образцу российских баллистических ракет "Искандер".

Организация NK News, отслеживающая новости из Северной Кореи, подчеркнула, что на фотографии изображено самое большое количество северокорейских ракет, "когда-либо показанных в одном месте в одно время".

Это третий раз, когда лидер КНДР появился на публике со своей дочерью, пишут СМИ.

Yonhap отметило, что на днях Ким Чен Ын обнародовал курс политики на 2023 год и призвал к "экспоненциальному" увеличению ядерного арсенала. Об этом он заявил, выступая на заседании Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Как пишет "Голос Америки", Ким Чен Ын подчеркнул необходимость обеспечения "подавляющего военного превосходства" для защиты суверенитета и безопасности страны. Лидер КНДР считает, что США и Южная Корея пытаются "изолировать и задушить" Северную Корею.

Ким Чен Ын также заявил, что Южная Корея стала "несомненным врагом", что, по его словам, "подчеркивает важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия", говорится в материале.

Контекст:

Враждебность на Корейском полуострове в последние месяцы усилилась, когда Северная Корея провела испытания ряда ракет, способных нести ядерные боеголовки, и приняла закон, разрешающий применение своего ядерного оружия в широком диапазоне ситуаций, сообщил телеканал pbs. Позже Северная Корея в ответ на совместные военные учение Южной Кореи и США начала запускать ракеты

1 ноября лидер КНДР выступил с "завуалированной" угрозой применить ядерное оружие, чтобы заставить США и Южную Корею "заплатить ужаснейшую цену в истории", сообщало Associated Press.

По мнению редакции Bloomberg, это может быть попыткой Ким Чен Ына заложить основу "для первого ядерного испытания за пять лет".

Теги: США, КНДР, оружие, Ким Чен Ын, ядерное оружие, Южная Корея, ракеты, безопасность
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