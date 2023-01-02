Ким Чен Ын вместе с дочерью осмотрел склад баллистических ракет

Лидер КНДР появился на публике со своей дочерью третий раз Скриншот: KCTV

Они осмотрели ракеты "Хвасон-12" и КН-23, созданные по образцу российских баллистических ракет "Искандер".

Организация NK News, отслеживающая новости из Северной Кореи, подчеркнула, что на фотографии изображено самое большое количество северокорейских ракет, "когда-либо показанных в одном месте в одно время".

Kim Jong Un appeared with his young daughter at a Pyongyang factory to inspect dozens of mid-range ballistic missiles, state media showed on Sunday.



The image published features the largest number of North Korean IRBMs ever shown in one place at one time.https://t.co/l8HZ3M2Ad6 — NK NEWS (@nknewsorg) January 2, 2023

Это третий раз, когда лидер КНДР появился на публике со своей дочерью, пишут СМИ.

Yonhap отметило, что на днях Ким Чен Ын обнародовал курс политики на 2023 год и призвал к "экспоненциальному" увеличению ядерного арсенала. Об этом он заявил, выступая на заседании Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Как пишет "Голос Америки", Ким Чен Ын подчеркнул необходимость обеспечения "подавляющего военного превосходства" для защиты суверенитета и безопасности страны. Лидер КНДР считает, что США и Южная Корея пытаются "изолировать и задушить" Северную Корею.

Ким Чен Ын также заявил, что Южная Корея стала "несомненным врагом", что, по его словам, "подчеркивает важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия", говорится в материале.