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КНДР снова запустила баллистические ракеты в сторону Японии

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Обе ракеты упали в Японское море
Обе ракеты упали в Японское море
Фото: EPA

Северная Корея 20 февраля запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщило министерство обороны Японии.

По данным ведомства, две баллистические ракеты были запущены с западного побережья Северной Кореи. Пуск первой состоялся в 6.59 по местному времени (19 февраля в 0.59 по Киеву), она пролетела около 400 км на максимальной высоте – около 100 км.

Вторая ракета была запущена в 7.10 (0.10 по Киеву) и пролетела около 350 км на максимальной высоте – около 50 км.

По предварительной информации, обе ракеты упали в Японское море на восточной стороне Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии.

Фото: mod.go.jp
Фото: mod.go.jp

Контекст:

Напряженность вокруг ядерной и ракетной программ КНДР резко возросла в 2022 году, когда Северная Корея провела рекордное количество пусков ракет. Всего за год КНДР провела 37 пусков, отмечает Kyodo.

Как пишет Japan Times, в ноябре 2022 года Северная Корея провела пуск межконтинентальной ракеты Hwasong-17 в воды возле японского острова Хоккайдо.

8 февраля КНДР продемонстрировала почти 11 усовершенствованных межконтинентальных баллистических ракет на ночном военном параде в Пхеньяне, что стало самой большой демонстрацией того, что северокорейские государственные СМИ назвали "потенциалом ядерной атаки", отмечает CNN.

18 февраля КНДР запустила в сторону Японии межконтинентальную баллистическую ракету. Она упала в Японское море примерно в 200 км к западу от японского полуострова Осима. Падение ракеты было видно с острова Хоккайдо.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: КНДР, Япония, Северная Корея, Пхеньян, ракеты, Японское море, остров
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