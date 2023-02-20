КНДР снова запустила баллистические ракеты в сторону Японии

По данным ведомства, две баллистические ракеты были запущены с западного побережья Северной Кореи. Пуск первой состоялся в 6.59 по местному времени (19 февраля в 0.59 по Киеву), она пролетела около 400 км на максимальной высоте – около 100 км.
Вторая ракета была запущена в 7.10 (0.10 по Киеву) и пролетела около 350 км на максимальной высоте – около 50 км.
По предварительной информации, обе ракеты упали в Японское море на восточной стороне Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии.
Напряженность вокруг ядерной и ракетной программ КНДР резко возросла в 2022 году, когда Северная Корея провела рекордное количество пусков ракет. Всего за год КНДР провела 37 пусков, отмечает Kyodo.
Как пишет Japan Times, в ноябре 2022 года Северная Корея провела пуск межконтинентальной ракеты Hwasong-17 в воды возле японского острова Хоккайдо.
8 февраля КНДР продемонстрировала почти 11 усовершенствованных межконтинентальных баллистических ракет на ночном военном параде в Пхеньяне, что стало самой большой демонстрацией того, что северокорейские государственные СМИ назвали "потенциалом ядерной атаки", отмечает CNN.
18 февраля КНДР запустила в сторону Японии межконтинентальную баллистическую ракету. Она упала в Японское море примерно в 200 км к западу от японского полуострова Осима. Падение ракеты было видно с острова Хоккайдо.