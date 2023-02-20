КНДР снова запустила баллистические ракеты в сторону Японии

По данным ведомства, две баллистические ракеты были запущены с западного побережья Северной Кореи. Пуск первой состоялся в 6.59 по местному времени (19 февраля в 0.59 по Киеву), она пролетела около 400 км на максимальной высоте – около 100 км.

Вторая ракета была запущена в 7.10 (0.10 по Киеву) и пролетела около 350 км на максимальной высоте – около 50 км.

По предварительной информации, обе ракеты упали в Японское море на восточной стороне Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии.

Фото: mod.go.jp

