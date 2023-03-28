МИД Беларуси заявил, что размещение ядерного оружия РФ на территории страны "не противоречит" договору о его нераспространении

Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси, опубликованном 28 марта.
Белорусское внешнеполитическое ведомство, отвечая на запрос российских пропагандистов о реакции других государств на возможность размещения оружия, заявило, что в течение последних лет Беларусь "подвергается беспрецедентному политическому, экономическому и информационному давлению" со стороны стран Запада.
Беларусь якобы "предпринимает вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности и обороноспособности", а военное сотрудничество Минска с Москвой и "осуществляется в строгом соответствии с международным правом".
"Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО. Кроме того, это не является новшеством в сфере военного сотрудничества неядерной и ядерной держав. В НАТО давно существует практика "совместных ядерных миссий", самолеты стран – членов Альянса сертифицированы для полетов с ядерным оружием, идет подготовка летного состава для таких миссий, проводятся соответствующие учения", – добавили в МИД.
25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. Кроме того, Путин рассказал, что Россия уже помогла переоборудовать 10 военных самолетов Беларуси для применения тактического ядерного оружия, а также передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести такие заряды.
Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. После него Путин заявил, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.
США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.
В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.
Украина инициировала внеочередной созыв Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за решения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.
27 марта представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что необходимо избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием. Она призвала сосредоточиться на дипломатии и мирном урегулировании "украинского конфликта", а также "совместно способствовать разрядке ситуации".