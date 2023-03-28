МИД Беларуси заявил, что размещение ядерного оружия РФ на территории страны "не противоречит" договору о его нераспространении

Путин говорил, что Россия уже передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести ядерные заряды Фото: roe.ru (архив)

Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси, опубликованном 28 марта.

Белорусское внешнеполитическое ведомство, отвечая на запрос российских пропагандистов о реакции других государств на возможность размещения оружия, заявило, что в течение последних лет Беларусь "подвергается беспрецедентному политическому, экономическому и информационному давлению" со стороны стран Запада.

Беларусь якобы "предпринимает вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности и обороноспособности", а военное сотрудничество Минска с Москвой и "осуществляется в строгом соответствии с международным правом".

"Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО. Кроме того, это не является новшеством в сфере военного сотрудничества неядерной и ядерной держав. В НАТО давно существует практика "совместных ядерных миссий", самолеты стран – членов Альянса сертифицированы для полетов с ядерным оружием, идет подготовка летного состава для таких миссий, проводятся соответствующие учения", – добавили в МИД.