"Нафталиновый инструмент шантажа". В украинской разведке прокомментировали заявление РФ о ядерном оружии

США и ЕС на шантаж России вестись не планируют, заявил Юсов Фото: Андрій Юсов / Facebook

"Новости тут точно нет. Ни для украинской разведки, ни для наших партнеров и союзников. Это не новость не только с точки зрения закрытой информации, а и в публичной плоскости. Нафталиновый инструмент ядерного шантажа", – сказал Юсов.

Он отметил, что еще в январе украинская разведка предупреждала о том, что Путин может использовать территорию Беларуси для ядерных провокаций.

"Сам [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко давал понять, что это является одним из сценариев развития событий и готовился к нему. Можем вспомнить изменения в конституции Беларуси об отмене безъядерного статуса и публичную информацию о взятии на вооружение оперативно-тактического комплекса "Искандер". Он также может нести ядерное вооружение", – отметил представитель ГУР.

По мнению Юсова, Путин прибегает к ядерному шантажу, терпя поражение на поле боя в конвенционной войне.

"Это поднятие ставок. Хотя и Соединенные Штаты, и Европейский Союз в данной ситуации четко и однозначно реагируют, что на этот шантаж вестись не планируют", – сказал Юсов.