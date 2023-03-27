"Нафталиновый инструмент шантажа". В украинской разведке прокомментировали заявление РФ о ядерном оружии

"Новости тут точно нет. Ни для украинской разведки, ни для наших партнеров и союзников. Это не новость не только с точки зрения закрытой информации, а и в публичной плоскости. Нафталиновый инструмент ядерного шантажа", – сказал Юсов.
Он отметил, что еще в январе украинская разведка предупреждала о том, что Путин может использовать территорию Беларуси для ядерных провокаций.
"Сам [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко давал понять, что это является одним из сценариев развития событий и готовился к нему. Можем вспомнить изменения в конституции Беларуси об отмене безъядерного статуса и публичную информацию о взятии на вооружение оперативно-тактического комплекса "Искандер". Он также может нести ядерное вооружение", – отметил представитель ГУР.
По мнению Юсова, Путин прибегает к ядерному шантажу, терпя поражение на поле боя в конвенционной войне.
"Это поднятие ставок. Хотя и Соединенные Штаты, и Европейский Союз в данной ситуации четко и однозначно реагируют, что на этот шантаж вестись не планируют", – сказал Юсов.
25 марта Путин заявил, что Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля.
Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. После него Путин заявил, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.
США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.
В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.
Украина инициирует внеочередной созыв Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за решения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.
27 марта представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что необходимо избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием. Она призвала сосредоточиться на дипломатии и мирном урегулировании "украинского конфликта", а также "совместно способствовать разрядке ситуации".