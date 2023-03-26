ISW: Путин, вероятно, хотел разместить ядерное оружие в Беларуси еще до вторжения в Украину

Позже, по мнению аналитиков, Путин решил объединить размещение ядерного арсенала в Республике Беларусь с началом новой информационной кампании по запугиванию Украины и стран ЕС.

"[Самопровозглашенный президент] Александр Лукашенко предложил РФ разместить ядерное оружие на территории Беларуси еще 30 ноября 2021 года, а в феврале 2022 года Беларусь упразднила конституционный пункт, закрепляющий нейтральный статус Беларуси", – говорится в отчете.

Аналитики ISW отмечают, что в начале 2022 года они уже прогнозировали попытку Путина поместить тактическое или стратегическое ядерное оружие в Беларуси в рамках более широких усилий по углублению российского контроля над Минском.

"Путин, вероятно, воздержался от развертывания оружия в Беларуси в начале вторжения 2022 года, чтобы сохранить возможность поднять эту тему в рамках предстоящей российской информационной операции по манипулированию Западом", – считают эксперты института.