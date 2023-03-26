ISW: Путин, вероятно, хотел разместить ядерное оружие в Беларуси еще до вторжения в Украину

Позже, по мнению аналитиков, Путин решил объединить размещение ядерного арсенала в Республике Беларусь с началом новой информационной кампании по запугиванию Украины и стран ЕС.
"[Самопровозглашенный президент] Александр Лукашенко предложил РФ разместить ядерное оружие на территории Беларуси еще 30 ноября 2021 года, а в феврале 2022 года Беларусь упразднила конституционный пункт, закрепляющий нейтральный статус Беларуси", – говорится в отчете.
Аналитики ISW отмечают, что в начале 2022 года они уже прогнозировали попытку Путина поместить тактическое или стратегическое ядерное оружие в Беларуси в рамках более широких усилий по углублению российского контроля над Минском.
"Путин, вероятно, воздержался от развертывания оружия в Беларуси в начале вторжения 2022 года, чтобы сохранить возможность поднять эту тему в рамках предстоящей российской информационной операции по манипулированию Западом", – считают эксперты института.
О том, что Лукашенко и Путин договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, глава РФ сказал 25 марта в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, до 1 июля закончится строительство хранилища на территории РБ. При этом речь идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.
Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. После него Путин заявил, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановска 25 марта написала в Twitter, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси не только прямо нарушает белорусскую конституцию, но и делает Беларусь потенциальной мишенью превентивных или ответных ударов.
США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.