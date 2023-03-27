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Франция осудила заявление Путина о планах разместить в Беларуси ядерное оружие, призвала к ответственности

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Франция считает, что размещение ядерного оружия в Беларуси ухудшит контроль над вооружениями
Франция считает, что размещение ядерного оружия в Беларуси ухудшит контроль над вооружениями
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Франция выразила осуждение президенту России Владимиру Путину за его заявление о намерении разместить ядерное оружие на территории Беларуси. Комментарий по этому вопросу размещен 26 марта на сайте МИД Франции.

"Франция осуждает заявление президента России о заключенном между Россией и Беларусью соглашении о размещении там ядерного оружия. После нарушения Россией договора о РСМД (ракетах малой и средней дальности. – "ГОРДОН"), приведшего к его кончине, и заявления России о приостановке своего участия в [договоре о стратегических наступательных вооружениях] СНВ-3 в феврале прошлого года, это соглашение представляет собой дополнительный элемент размывания международной архитектуры контроля над вооружениями и стратегической стабильности в Европе", – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Франция считает важным соблюдение декларации от 3 января 2022 года, одобренной Путиным и главами государств и правительств пятерки стран с ядерным оружием о предотвращении ядерной войны и гонки вооружений.

"Она призывает Россию продемонстрировать ответственность, ожидаемую от государства, обладающего ядерным оружием, и отменить это дестабилизирующее соглашение", – заявили во внешнеполитическом ведомстве Франции.

Контекст:

25 марта Путин заявил, что находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. После него Путин заявил, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 25 марта написала в Twitter, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси не только прямо нарушает белорусскую конституцию, но и делает Беларусь потенциальной мишенью превентивных или ответных ударов.

США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику. 

Украина инициирует внеочередной созыв Совета Безопасности ООН из-за намерения РФ разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Франция, ядерное оружие, МИД Франции, соглашение
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