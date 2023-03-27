Франция осудила заявление Путина о планах разместить в Беларуси ядерное оружие, призвала к ответственности

Франция считает, что размещение ядерного оружия в Беларуси ухудшит контроль над вооружениями Фото:

"Франция осуждает заявление президента России о заключенном между Россией и Беларусью соглашении о размещении там ядерного оружия. После нарушения Россией договора о РСМД (ракетах малой и средней дальности. – "ГОРДОН"), приведшего к его кончине, и заявления России о приостановке своего участия в [договоре о стратегических наступательных вооружениях] СНВ-3 в феврале прошлого года, это соглашение представляет собой дополнительный элемент размывания международной архитектуры контроля над вооружениями и стратегической стабильности в Европе", – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Франция считает важным соблюдение декларации от 3 января 2022 года, одобренной Путиным и главами государств и правительств пятерки стран с ядерным оружием о предотвращении ядерной войны и гонки вооружений.

"Она призывает Россию продемонстрировать ответственность, ожидаемую от государства, обладающего ядерным оружием, и отменить это дестабилизирующее соглашение", – заявили во внешнеполитическом ведомстве Франции.