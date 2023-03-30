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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Председательство России в Совбезе ООН 1 апреля – плохая шутка, ее лидер – военный преступник

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Кулеба считает, что мир нельзя назвать безопасным местом, пока РФ входит в Совбез ООН
Кулеба считает, что мир нельзя назвать безопасным местом, пока РФ входит в Совбез ООН
Фото: mfa.gov.ua

С 1 апреля 2023 года Россия начнет председательствовать в Совете Безопасности ООН. Свое мнение по этому поводу выразил в Twitter 30 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Председательство России в Совете Безопасности ООН 1 апреля – плохая шутка. Россия узурпировала свое место; ведет колониальную войну; ее лидер [президент РФ Владимир Путин] – военный преступник, разыскиваемый МУС [Международным уголовным судом] за похищение детей. Мир не может быть безопасным местом с РФ в Совете Безопасности ООН”, – написал Кулеба.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что в случае, если члены Совбеза ООН допустят председательство России, то 1 апреля станет "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения".

Контекст:

26 декабря 2022 года Украина инициировала процесс, целью которого является исключение России из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в целом из ООН.

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Кислица объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

Теги: Россия, Владимир Путин, ООН, МИД Украины, Совет Безопасности ООН, Russia, war, Сергей Кислица, Дмитрий Кулеба, UN Security Council, страна-агрессор, российская агрессия, Международный уголовный суд, безопасность, преступник, Dmytro Kuleba, российские оккупанты
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