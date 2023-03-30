Кулеба: Председательство России в Совбезе ООН 1 апреля – плохая шутка, ее лидер – военный преступник

Кулеба считает, что мир нельзя назвать безопасным местом, пока РФ входит в Совбез ООН Фото: mfa.gov.ua

“Председательство России в Совете Безопасности ООН 1 апреля – плохая шутка. Россия узурпировала свое место; ведет колониальную войну; ее лидер [президент РФ Владимир Путин] – военный преступник, разыскиваемый МУС [Международным уголовным судом] за похищение детей. Мир не может быть безопасным местом с РФ в Совете Безопасности ООН”, – написал Кулеба.

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что в случае, если члены Совбеза ООН допустят председательство России, то 1 апреля станет "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения".