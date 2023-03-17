"Суд над Путиным может стать уроком для россиян с промытыми мозгами". Как соцсети отреагировали на ордер МУС на арест президента РФ

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал такое решение весомым шагом к справедливости.

"Ведь именно Путин ответственен за это и другие преступления агрессии. Глава государства-террориста должен обязательно предстать в суде и ответить за все совершенные преступления против Украины", – подчеркнул он.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук написал в Twitter, что это большой шаг в восстановлении мировой справедливости.

Вітаю рішення @CIJ_ICJ про видачу арешту путіну за злочини, скоєні в * .



Це великий крок у відновленні світової справедливості.



Світ ніколи не потисне руку тому, хто вирішив розпочати неспровоковану жорстоку війну в * .



Тепер за межами бункера на путіна чекає арешт і вирок! — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) March 17, 2023

"Колеса правосудия вращаются: я приветствую решение МУС выдать ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой в связи с насильственной передачей украинских детей. Международные преступники будут привлечены к ответственности за кражу детей и другие международные преступления", – подчеркнул глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Wheels of Justice are turning: I applaud the ICC decision to issue arrest warrants for Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova over forcible transfer of Ukrainian children. International criminals will be held accountable for stealing children and other international crimes. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 17, 2023

"А Украина не имеет права на арест Путина, потому что не ратифицировала Римский статут. Надо срочно созвать заседание ВР и ратифицировать", – намекнула журналистка и волонтер Ольга Решетилова.

"Я аж не поверил, но слишком много источников. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина", – написал сооснователь "Демократичної сокири" Виктор Трегубов.

Другой сооснователь партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко отметил, что это решение будет иметь много последствий. Например, до минимума уменьшатся контакты иностранных лидеров с Путиным.

"Паранойя Путина расцветет еще более ярким цветом. Теперь его желание уничтожить всех, кто потенциально может отобрать у него власть, стало вопросом не только жизни, но и статуса попадания в историю... [Лидер Кита] Си Цзиньпин, собравшийся в Москву на следующей неделе, получил подарок под елочку", – добавил он.

Журналист и режиссер Сергей Лойко считает, что этот ордер – только первая ласточка и первое обвинение. По его мнению, список обвинений теперь будет расти, как снежный ком.

"Жду, когда этого горе-денацификатора будут водить на цепи по европейским столицам", – прокомментировал глава Агентства восстановления и инфраструктурных проектов Мустафа Найем.

"Теперь он не выйдет из бункера. По крайней мере сам или хотя бы живым", – написал нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

"Нравится, не нравится – терпи ты, некрасавица". Большой привет от украинского народа тебе, х...йло. Made in Haag. Все только начинается", – написала нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

"А каково сейчас председателю Си! Только он объявил о дате своего визита в Москву (20–22 марта), как тут же выясняется, что ему придется пожимать руку и сидеть за одним столом с человеком, которого обвиняют в похищении детей!" – отметила бывшая пресс-секретарь киевской прокуратуры, журналистка и блогер Алена Яхно.

"Хорошо. Я бы сказал "зачитайте ему его права", но это было бы больше, чем то, что Путин дает своим невинным жертвам", – отреагировал российский шахматист и политик Гарри Каспаров.

Он также призвал продолжать в том же духе, "чтобы каждый командир, судья и пособник путинской геноцидной войны против Украины знал, что они не могут ступить за пределы России".

"Меня не волнует, оставит Путин свой бункер в цепях или в ящике, но суд над ним может стать уроком для россиян с промытыми мозгами, которые должны признать свою вину в его преступлениях. Будет негативная реакция и отрицание, но факты выйдут наружу", – добавил он.

I don’t care if Putin leaves his bunker in chains or in a box, but his trial could be an education for brainwashed Russians who must confront their culpability in his crimes. There would be backlash and denial, but the facts would come out. — Garry Kasparov (@Kasparov63) March 17, 2023

"Я думаю, что людям, которые носят за Путиным чемоданчик, стоит избавиться от этой ужасной работы и отвезти деда по адресу Oude Waalsdorperweg 10 2597 AK, Гаага, Нидерланды", – написала адвокат Ольга Веретельник.

"А теперь представьте, как Си Цзиньпин будет встречаться с Путиным после ордера на его арест от Международного уголовного суда. Еще и за незаконную депортацию детей", – отметил глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Виктор Андрусив.