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"Суд над Путиным может стать уроком для россиян с промытыми мозгами". Как соцсети отреагировали на ордер МУС на арест президента РФ

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МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина
МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина
Фото: EPA

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Он обвиняется в совершении военного преступления – незаконной депортации и перемещении детей из оккупированных районов Украины в Россию после начала полномасштабной войны России против Украины. На такое решение суда активно отреагировали украинские политики и публичные деятели, "ГОРДОН" собрал самые яркие реакции из соцсетей.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал такое решение весомым шагом к справедливости.

"Ведь именно Путин ответственен за это и другие преступления агрессии. Глава государства-террориста должен обязательно предстать в суде и ответить за все совершенные преступления против Украины", – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid08zc8GYWovsNQ94PV2u6DVoXnbn618dp6gqLLgU9AQrVCWbVYnhPGuoUKRE4QWqSvl

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук написал в Twitter, что это большой шаг в восстановлении мировой справедливости.

"Колеса правосудия вращаются: я приветствую решение МУС выдать ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой в связи с насильственной передачей украинских детей. Международные преступники будут привлечены к ответственности за кражу детей и другие международные преступления", – подчеркнул глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"А Украина не имеет права на арест Путина, потому что не ратифицировала Римский статут. Надо срочно созвать заседание ВР и ратифицировать", – намекнула журналистка и волонтер Ольга Решетилова.

https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/pfbid01NrKPWyLqTmGtFCe5ZXfQcH9ToTJFQdvDP21Rs31AwhH1HLBNsqtHWLe5GfAVW8Ml

"Я аж не поверил, но слишком много источников. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина", – написал сооснователь "Демократичної сокири" Виктор Трегубов.

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/pfbid02yep5oRqTav56rgcYcToqY5pEzY71zShJqs7adezuv3CWjXz953rUkYfRQJxa3Qtgl

Другой сооснователь партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко отметил, что это решение будет иметь много последствий. Например, до минимума уменьшатся контакты иностранных лидеров с Путиным.

"Паранойя Путина расцветет еще более ярким цветом. Теперь его желание уничтожить всех, кто потенциально может отобрать у него власть, стало вопросом не только жизни, но и статуса попадания в историю... [Лидер Кита] Си Цзиньпин, собравшийся в Москву на следующей неделе, получил подарок под елочку", – добавил он.

https://www.facebook.com/hudymenko/posts/pfbid08BeQEALctj52NJUcEyiRkHLCHJbYbiy7uXPKaRTVxjxuc7Lx3SgbUhaeaMXZ6NmNl

Журналист и режиссер Сергей Лойко считает, что этот ордер – только первая ласточка и первое обвинение. По его мнению, список обвинений теперь будет расти, как снежный ком.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0WfqFgRPDUr5kL8xc54YbjwqoqHWMp4LECYF3hf6dFamzmFsfcwwgd7nqHwv6FAmrl&id=100013808743625

"Жду, когда этого горе-денацификатора будут водить на цепи по европейским столицам", – прокомментировал глава Агентства восстановления и инфраструктурных проектов Мустафа Найем.

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/pfbid02YPKdwq3jnygRinU2CKt59TwUTiLppUjHA3C3KK1RfGCpDdxFZ1KoiHi47j9BawBrl

"Теперь он не выйдет из бункера. По крайней мере сам или хотя бы живым", – написал нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/pfbid0BqJ46w1r5F52Uz2hxC4PKbggWT5BGmTyXtq7bNr78CzThuhGJwurs1cXRfBg7wekl

"Нравится, не нравится – терпи ты, некрасавица". Большой привет от украинского народа тебе, х...йло. Made in Haag. Все только начинается", – написала нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

https://www.facebook.com/vsiumar/posts/pfbid027jYVhjhRRNARzBEeYh7FygyGpTw9f5CAPQ2y1RQgaYUPPnqSFuu2LGXm3bieAJHjl

"А каково сейчас председателю Си! Только он объявил о дате своего визита в Москву (20–22 марта), как тут же выясняется, что ему придется пожимать руку и сидеть за одним столом с человеком, которого обвиняют в похищении детей!" – отметила бывшая пресс-секретарь киевской прокуратуры, журналистка и блогер Алена Яхно.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02hqEGurC9GKGRj6H25CfEBmx7otgJQeEuy9EiAtU5ybCjkx4PY5dRnSrrupWmHT4il&id=100001876624737

"Хорошо. Я бы сказал "зачитайте ему его права", но это было бы больше, чем то, что Путин дает своим невинным жертвам", – отреагировал российский шахматист и политик Гарри Каспаров.

Он также призвал продолжать в том же духе, "чтобы каждый командир, судья и пособник путинской геноцидной войны против Украины знал, что они не могут ступить за пределы России".

"Меня не волнует, оставит Путин свой бункер в цепях или в ящике, но суд над ним может стать уроком для россиян с промытыми мозгами, которые должны признать свою вину в его преступлениях. Будет негативная реакция и отрицание, но факты выйдут наружу", – добавил он.

"Я думаю, что людям, которые носят за Путиным чемоданчик, стоит избавиться от этой ужасной работы и отвезти деда по адресу Oude Waalsdorperweg 10 2597 AK, Гаага, Нидерланды", – написала адвокат Ольга Веретельник.

https://www.facebook.com/oliaveretilnik/posts/pfbid0z6ogNtMyyFTn2ESMtNWn5fGXPVCFpBNqdoHxzmsC9fbYgG64JexpSMDt56MW7pd3l

"А теперь представьте, как Си Цзиньпин будет встречаться с Путиным после ордера на его арест от Международного уголовного суда. Еще и за незаконную депортацию детей", – отметил глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Виктор Андрусив.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Мустафа Найем, Владимир Вятрович, Си Цзиньпин, Виктория Сюмар, Гарри Каспаров, Дмитрий Кулеба, Римский статут, преступление, соцсети, Алена Яхно, Международный уголовный суд, Виктор Трегубов, Сергей Лойко, Денис Шмыгаль, преступник, Демократична сокира, россияне
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