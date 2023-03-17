"Суд над Путиным может стать уроком для россиян с промытыми мозгами". Как соцсети отреагировали на ордер МУС на арест президента РФ

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал такое решение весомым шагом к справедливости.
"Ведь именно Путин ответственен за это и другие преступления агрессии. Глава государства-террориста должен обязательно предстать в суде и ответить за все совершенные преступления против Украины", – подчеркнул он.
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук написал в Twitter, что это большой шаг в восстановлении мировой справедливости.
Вітаю рішення @CIJ_ICJ про видачу арешту путіну за злочини, скоєні в * .— Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) March 17, 2023
Це великий крок у відновленні світової справедливості.
Світ ніколи не потисне руку тому, хто вирішив розпочати неспровоковану жорстоку війну в * .
Тепер за межами бункера на путіна чекає арешт і вирок!
"Колеса правосудия вращаются: я приветствую решение МУС выдать ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой в связи с насильственной передачей украинских детей. Международные преступники будут привлечены к ответственности за кражу детей и другие международные преступления", – подчеркнул глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Wheels of Justice are turning: I applaud the ICC decision to issue arrest warrants for Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova over forcible transfer of Ukrainian children. International criminals will be held accountable for stealing children and other international crimes.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 17, 2023
"А Украина не имеет права на арест Путина, потому что не ратифицировала Римский статут. Надо срочно созвать заседание ВР и ратифицировать", – намекнула журналистка и волонтер Ольга Решетилова.
"Я аж не поверил, но слишком много источников. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина", – написал сооснователь "Демократичної сокири" Виктор Трегубов.
Другой сооснователь партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко отметил, что это решение будет иметь много последствий. Например, до минимума уменьшатся контакты иностранных лидеров с Путиным.
"Паранойя Путина расцветет еще более ярким цветом. Теперь его желание уничтожить всех, кто потенциально может отобрать у него власть, стало вопросом не только жизни, но и статуса попадания в историю... [Лидер Кита] Си Цзиньпин, собравшийся в Москву на следующей неделе, получил подарок под елочку", – добавил он.
Журналист и режиссер Сергей Лойко считает, что этот ордер – только первая ласточка и первое обвинение. По его мнению, список обвинений теперь будет расти, как снежный ком.
"Жду, когда этого горе-денацификатора будут водить на цепи по европейским столицам", – прокомментировал глава Агентства восстановления и инфраструктурных проектов Мустафа Найем.
"Теперь он не выйдет из бункера. По крайней мере сам или хотя бы живым", – написал нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.
"Нравится, не нравится – терпи ты, некрасавица". Большой привет от украинского народа тебе, х...йло. Made in Haag. Все только начинается", – написала нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.
"А каково сейчас председателю Си! Только он объявил о дате своего визита в Москву (20–22 марта), как тут же выясняется, что ему придется пожимать руку и сидеть за одним столом с человеком, которого обвиняют в похищении детей!" – отметила бывшая пресс-секретарь киевской прокуратуры, журналистка и блогер Алена Яхно.
"Хорошо. Я бы сказал "зачитайте ему его права", но это было бы больше, чем то, что Путин дает своим невинным жертвам", – отреагировал российский шахматист и политик Гарри Каспаров.
Он также призвал продолжать в том же духе, "чтобы каждый командир, судья и пособник путинской геноцидной войны против Украины знал, что они не могут ступить за пределы России".
"Меня не волнует, оставит Путин свой бункер в цепях или в ящике, но суд над ним может стать уроком для россиян с промытыми мозгами, которые должны признать свою вину в его преступлениях. Будет негативная реакция и отрицание, но факты выйдут наружу", – добавил он.
I don’t care if Putin leaves his bunker in chains or in a box, but his trial could be an education for brainwashed Russians who must confront their culpability in his crimes. There would be backlash and denial, but the facts would come out.— Garry Kasparov (@Kasparov63) March 17, 2023
"Я думаю, что людям, которые носят за Путиным чемоданчик, стоит избавиться от этой ужасной работы и отвезти деда по адресу Oude Waalsdorperweg 10 2597 AK, Гаага, Нидерланды", – написала адвокат Ольга Веретельник.
"А теперь представьте, как Си Цзиньпин будет встречаться с Путиным после ордера на его арест от Международного уголовного суда. Еще и за незаконную депортацию детей", – отметил глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Виктор Андрусив.