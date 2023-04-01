В Авдеевке погибли люди, включая пятимесячного младенца, по Дружковке россияне нанесли пять ракетных ударов. Сводка Донецкой ОВА

По Дружковке россияне нанесли пять ракетных ударов, повреждено много зданий Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Ночью и утром россияне стреляли по Авдеевке: трижды – из артиллерии и один раз – из "Градов". В городе погибли два человека, в том числе пятимесячный ребенок, повреждены дома на шести улицах", – сообщил Кириленко. Также, по его информации, два человека в Авдеевке были ранены.

Периодические артобстрелы зафиксированы в Марьинке и Красногоровке.

Также 31 марта россияне нанесли пять ракетных ударов по Дружковке. Ранен один гражданский, повреждены здание банка, корпус учебного заведения, магазин, мини-котельная и два многоквартирных дома. На месте работают городские службы – ликвидируют последствия.

Под обстрелами Угледар и Новоукраинка, но там обошлось без жертв.

Еще одна многоэтажка повреждена в Бахмуте. Обстрелы зафиксированы в Орехово-Васильевке, Миньковке, окрестностях Часовоярской и Торецкой общин.

Многочисленные обстрелы россияне устроили в Северске и Серебрянке. Также три снаряда прилетели в Торское.