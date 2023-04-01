В Авдеевке погибли люди, включая пятимесячного младенца, по Дружковке россияне нанесли пять ракетных ударов. Сводка Донецкой ОВА

"Ночью и утром россияне стреляли по Авдеевке: трижды – из артиллерии и один раз – из "Градов". В городе погибли два человека, в том числе пятимесячный ребенок, повреждены дома на шести улицах", – сообщил Кириленко. Также, по его информации, два человека в Авдеевке были ранены.
Периодические артобстрелы зафиксированы в Марьинке и Красногоровке.
Также 31 марта россияне нанесли пять ракетных ударов по Дружковке. Ранен один гражданский, повреждены здание банка, корпус учебного заведения, магазин, мини-котельная и два многоквартирных дома. На месте работают городские службы – ликвидируют последствия.
Под обстрелами Угледар и Новоукраинка, но там обошлось без жертв.
Еще одна многоэтажка повреждена в Бахмуте. Обстрелы зафиксированы в Орехово-Васильевке, Миньковке, окрестностях Часовоярской и Торецкой общин.
Многочисленные обстрелы россияне устроили в Северске и Серебрянке. Также три снаряда прилетели в Торское.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. В частности, россияне регулярно штурмуют Бахмут.
По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вблизи Авдеевки. Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.
Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта. Этот город сейчас в эпицентре боевых действий наряду с Белогоровкой, Бахмутом, Марьинкой, также отмечали в Генштабе в конце марта.
Глава ВГА Виталий Барабаш сообщал в конце марта, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города. По его информации, инфраструктура в Авдеевке разбита полностью, жилищный фонд более чем на 80% разрушен.