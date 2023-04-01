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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Авдеевке погибли люди, включая пятимесячного младенца, по Дружковке россияне нанесли пять ракетных ударов. Сводка Донецкой ОВА

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По Дружковке россияне нанесли пять ракетных ударов, повреждено много зданий
По Дружковке россияне нанесли пять ракетных ударов, повреждено много зданий
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Донецкой области за сутки в результате российских обстрелов погибли два мирных жителя, включая маленького ребенка, еще трое ранены. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

"Ночью и утром россияне стреляли по Авдеевке: трижды – из артиллерии и один раз – из "Градов". В городе погибли два человека, в том числе пятимесячный ребенок, повреждены дома на шести улицах", – сообщил Кириленко. Также, по его информации, два человека в Авдеевке были ранены. 

Периодические артобстрелы зафиксированы в Марьинке и Красногоровке.

Также 31 марта россияне нанесли пять ракетных ударов по Дружковке. Ранен один гражданский, повреждены здание банка, корпус учебного заведения, магазин, мини-котельная и два многоквартирных дома. На месте работают городские службы – ликвидируют последствия.

Под обстрелами Угледар и Новоукраинка, но там обошлось без жертв.

Еще одна многоэтажка повреждена в Бахмуте. Обстрелы зафиксированы в Орехово-Васильевке, Миньковке, окрестностях Часовоярской и Торецкой общин.

Многочисленные обстрелы россияне устроили в Северске и Серебрянке. Также три снаряда прилетели в Торское.

Контекст:

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. В частности, россияне регулярно штурмуют Бахмут.

По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вблизи Авдеевки. Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта. Этот город сейчас в эпицентре боевых действий наряду с Белогоровкой, Бахмутом, Марьинкой, также отмечали в Генштабе в конце марта.

Глава ВГА Виталий Барабаш сообщал в конце марта, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города. По его информации, инфраструктура в Авдеевке разбита полностью, жилищный фонд более чем на 80% разрушен.

Теги: Донецкая область, Дружковка, Авдеевка, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко
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