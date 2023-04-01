Мать погибшего в Авдеевке пятимесячного ребенка накануне уговаривали эвакуироваться с семьей. Она отказалась – ОВА

Родители, которые не дают согласия на эвакуацию своих детей из Авдеевки, подвергают их смертельному риску Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Кириленко обнародовал фрагмент разговора представителя полиции с женщиной, которая сказала правоохранителям, что никуда не поедет и не бросит дом, который сама строила.

"Дом – это кирпичи. Ради дома ты подвергаешь опасности себя, мужа и ребенка", – возразил полицейский, но жительница Авдеевки категорически отказалась эвакуироваться.

Предложение "решить что-то с ребенком" и эвакуировать хотя бы его она также отвергла.

"Я тебе его не отдам, я никуда не поеду, я писала отказ", – заявила жительница города.

Доводы силовиков, что из-за обострения ситуации жилой сектор оказался в "красной зоне" и оставаться там стало предельно опасно, не убедили мать пятимесячного мальчика. 31 марта она и ее супруг получили ранения в результате российского обстрела, ребенок и его бабушка погибли.

"Трудно осознавать, что даже в условиях этой страшной войны, которую ведут против нас россияне, этой трагедии можно было избежать: буквально вчера полицейские в очередной раз уговаривали маму малыша подумать о сыне и уехать. Но, к сожалению, даже жесткий разговор не привел к желаемому результату — женщина в очередной раз наотрез отказалась выехать в более безопасное место. А сегодня произошло непоправимое", – написал Кириленко.

Он заявил, что у линии фронта до сих пор остаются люди, которым эвакуация кажется непонятным и лишним шагом.

"В очередной раз обращаюсь к гражданским, которые вопреки здравому смыслу остаются в прифронтовой зоне: эвакуируйтесь! Предоставляем для этого все необходимое. Правоохранители рискуют собственной жизнью, чтобы спасти вашу. Не пренебрегайте этим. Сохраните себя и своих детей!" — добавил глава Донецкой ОВА.

7 марта Кабмин согласовал механизм принудительной эвакуации детей из мест, где ведутся активные боевые действия. 23 марта Нацполиция Украины сообщила, что из Угледара, Часового Яра и Большой Новоселки Донецкой области эвакуировали всех детей, а в Авдеевке осталось шестеро.

"Это такая безответственность родителей, которые прячут своих детей. Мы их находим, на завтра готовим на эвакуацию, за ночь они меняют локацию и снова прячутся. Я не понимаю таких родителей", – сказал глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш.

30 марта Барабаш уточнил, что в Авдеевке, несмотря на полное разрушение инфраструктуры города, живут и не хотят уезжать около 2 тыс. жителей. Среди них, по его данным, по-прежнему шестеро детей, причем это число уже больше недели остается неизменным, хотя за это время удалось эвакуировать нескольких из них.

"Это дети, которых прятали или завозили. То есть [родители] показали себя на эвакуацию, уехали, а через некоторое время вернулись", – пояснил глава администрации.