ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мать погибшего в Авдеевке пятимесячного ребенка накануне уговаривали эвакуироваться с семьей. Она отказалась – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Родители, которые не дают согласия на эвакуацию своих детей из Авдеевки, подвергают их смертельному риску
Родители, которые не дают согласия на эвакуацию своих детей из Авдеевки, подвергают их смертельному риску
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Семья, дом которой 31 марта оказался разрушен в результате российского обстрела Авдеевки Донецкой области, накануне отказалась эвакуироваться. В итоге двое членов этой семьи погибли, двое ранены, сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Кириленко обнародовал фрагмент разговора представителя полиции с женщиной, которая сказала правоохранителям, что никуда не поедет и не бросит дом, который сама строила.

"Дом – это кирпичи. Ради дома ты подвергаешь опасности себя, мужа и ребенка", – возразил полицейский, но жительница Авдеевки категорически отказалась эвакуироваться.

Предложение "решить что-то с ребенком" и эвакуировать хотя бы его она также отвергла.

"Я тебе его не отдам, я никуда не поеду, я писала отказ", – заявила жительница города. 

Доводы силовиков, что из-за обострения ситуации жилой сектор оказался в "красной зоне" и оставаться там стало предельно опасно, не убедили мать пятимесячного мальчика. 31 марта она и ее супруг получили ранения в результате российского обстрела, ребенок и его бабушка погибли.

"Трудно осознавать, что даже в условиях этой страшной войны, которую ведут против нас россияне, этой трагедии можно было избежать: буквально вчера полицейские в очередной раз уговаривали маму малыша подумать о сыне и уехать. Но, к сожалению, даже жесткий разговор не привел к желаемому результату — женщина в очередной раз наотрез отказалась выехать в более безопасное место. А сегодня произошло непоправимое", – написал Кириленко.

Он заявил, что у линии фронта до сих пор остаются люди, которым эвакуация кажется непонятным и лишним шагом.

"В очередной раз обращаюсь к гражданским, которые вопреки здравому смыслу остаются в прифронтовой зоне: эвакуируйтесь! Предоставляем для этого все необходимое. Правоохранители рискуют собственной жизнью, чтобы спасти вашу. Не пренебрегайте этим. Сохраните себя и своих детей!" — добавил глава Донецкой ОВА.

7 марта Кабмин согласовал механизм принудительной эвакуации детей из мест, где ведутся активные боевые действия. 23 марта Нацполиция Украины сообщила, что из Угледара, Часового Яра и Большой Новоселки Донецкой области эвакуировали всех детей, а в Авдеевке осталось шестеро.

"Это такая безответственность родителей, которые прячут своих детей. Мы их находим, на завтра готовим на эвакуацию, за ночь они меняют локацию и снова прячутся. Я не понимаю таких родителей", – сказал глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш.

30 марта Барабаш уточнил, что в Авдеевке, несмотря на полное разрушение инфраструктуры города, живут и не хотят уезжать около 2 тыс. жителей. Среди них, по его данным, по-прежнему шестеро детей, причем это число уже больше недели остается неизменным, хотя за это время удалось эвакуировать нескольких из них.

"Это дети, которых прятали или завозили. То есть [родители] показали себя на эвакуацию, уехали, а через некоторое время вернулись", – пояснил глава администрации.

Контекст:

По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вблизи Авдеевки. Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта. Этот город сейчас в эпицентре боевых действий наряду с Белогоровкой, Бахмутом, Марьинкой, также отмечали в Генштабе в конце марта. Барабаш подчеркнул, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города. 

По его информации, инфраструктура в Авдеевке разбита полностью, жилищный фонд более чем на 80% разрушен

Теги: Донецкая область, оккупация, Донецкая ОГА, эвакуация, Авдеевка, жертвы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко, российские оккупанты, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Хайек, Клум, Лопес и другие. Топ-20 самых красивых звездных декольте. Фото
Хайек, Клум, Лопес и другие. Топ-20 самых красивых звездных декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами"
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами"
Галина ГРИШИНА
  "Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски
  "Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски
Галина ГРИШИНА
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Галина ГРИШИНА
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
Галина ГРИШИНА
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
Галина ГРИШИНА
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
Галина ГРИШИНА
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
Галина ГРИШИНА
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
Галина ГРИШИНА
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Галина ГРИШИНА
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Галина ГРИШИНА
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
Галина ГРИШИНА
Как сохранить форму ленивых вареников. Лайфхак
Как сохранить форму ленивых вареников. Лайфхак
"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио
"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (119118)
2
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина (108679)
3
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов (96399)
4
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму (56114)
5
"Инфа – сотка". Каменских и Потап официально разводятся – блогеры (51830)
6
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото (45943)
7
Dantes эмоционально заступился за Дорофееву на концерте в Варшаве: Вы встали обосрать мою бывшую? (33890)
8
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после (33528)
 
 
 
 