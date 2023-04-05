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Польша передаст Украине 14 истребителей МиГ-29 – Дуда

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Польша уже передала Украине четыре истребителя МиГ-29, отметил Дуда
Польша уже передала Украине четыре истребителя МиГ-29, отметил Дуда
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Польша передала Украине четыре МиГ-29, еще четыре истребителя находятся в процессе отправки.

Об этом 5 апреля в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил президент Польши Анджей Дуда. Мероприятие транслировал в YouTube канал "Рада".

"Четыре МиГ-29, которые находились у нас в течение последних месяцев, были уже переданы в распоряжение Вооруженных сил [Украины], четыре МиГ-29 передаются теперь, в последнее время, то есть уже передано восемь. Мы готовы, я об этом говорил президенту [Зеленскому], еще передать шесть готовящихся", – сказал Дуда.

По его словам, в распоряжении Польши есть еще самолеты МиГ, которые были модернизированы и приспособлены к стандартам НАТО – имеют оборудование из США, натовскую связь.

Дуда отметил, что эти истребители Польше "будут еще нужны", но, когда страна получит боевые самолеты из Южной Кореи, а также американские F-35, Варшава сможет передать Украине и эти МиГ, если будет такая потребность. При этом должны быть выполнены определенные формальности, добавил президент Польши.

Зеленский совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд Зеленского из Украины. В ходе поездки Зеленский встретился с Дудой.

Контекст:

Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша.

Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16

Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил (ВС) в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29. 

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина не будет ждать для контрнаступления поставок боевых самолетов. "Я считаю, что получение боевых самолетов и опция ближайшего контрнаступления будут разделены во времени", – сказал он 29 марта. 

Теги: США, Украина, НАТО, Польша, авиация, военная помощь, Варшава, истребители, самолеты, ВСУ, Анджей Дуда, война России против Украины, президент, пресс-конференция, МиГ-29
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