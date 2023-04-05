Польша передаст Украине 14 истребителей МиГ-29 – Дуда

Об этом 5 апреля в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил президент Польши Анджей Дуда. Мероприятие транслировал в YouTube канал "Рада".

"Четыре МиГ-29, которые находились у нас в течение последних месяцев, были уже переданы в распоряжение Вооруженных сил [Украины], четыре МиГ-29 передаются теперь, в последнее время, то есть уже передано восемь. Мы готовы, я об этом говорил президенту [Зеленскому], еще передать шесть готовящихся", – сказал Дуда.

По его словам, в распоряжении Польши есть еще самолеты МиГ, которые были модернизированы и приспособлены к стандартам НАТО – имеют оборудование из США, натовскую связь.

Дуда отметил, что эти истребители Польше "будут еще нужны", но, когда страна получит боевые самолеты из Южной Кореи, а также американские F-35, Варшава сможет передать Украине и эти МиГ, если будет такая потребность. При этом должны быть выполнены определенные формальности, добавил президент Польши.

Зеленский совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд Зеленского из Украины. В ходе поездки Зеленский встретился с Дудой.