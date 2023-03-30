Резников о характеристиках истребителей Mirage: Давайте будем реалистами – основной боевой самолет должен быть современнее

Резников: Я думаю, что мы продолжим дискуссию с партнерами, какой все-таки основной самолет будет в результате на вооружении у Украины Фото: ЕРА

Об этом министр обороны страны Алексей Резников рассказал на брифинге в Одессе 29 марта, трансляцию вело агентство "АрміяInform".

Министр отметил, что информация во французских СМИ об обучении украинских пилотов на самолетах Mirage 2000 не соответствует действительности, но поблагодарил представителей медиа: "Наверное, это хорошая материализация идеи, но пока не могу подтвердить, что Mirage переданы Украины или мы сегодня их осваиваем".

"Я бы хотел дать техническое понимание: сегодня в наличии у Воздушных сил Украины есть МиГ-29 (с точки зрения истребителей), который благодаря свои радарам может видеть на 60 км. Поражать воздушные цели он может на расстоянии 30 км. Враг, пользуясь, например, Су-35, может видеть на более чем 200 км, а стрелять – на более чем 140 км, поражать воздушные цели. Mirage – это самолет, который видит на 60 км, а стреляет на 30 км. Поэтому давайте будем реалистами – мы с удовольствием будем принимать любые авиационные платформы для использования ВСУ, но основной боевой самолет, наверное, должен быть более современным – с возможностью видеть на более чем 200 км и поражать [цели] на более чем 150 км", – добавил он.

Резников объяснил на примере танковой коалиции: Украина получает несколько типов западных танков – Leopard, Challenger и Abrams, – но "основным боевым танком является тот, которого будет больше в применении у ВСУ".

"Поэтому я думаю, что мы продолжим дискуссию с партнерами, какой все-таки основной самолет будет в результате на вооружении у Украины", – добавил глава Минобороны.