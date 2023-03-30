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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников о характеристиках истребителей Mirage: Давайте будем реалистами – основной боевой самолет должен быть современнее

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Резников: Я думаю, что мы продолжим дискуссию с партнерами, какой все-таки основной самолет будет в результате на вооружении у Украины
Резников: Я думаю, что мы продолжим дискуссию с партнерами, какой все-таки основной самолет будет в результате на вооружении у Украины
Фото: ЕРА

Самолеты Mirage не соответствуют характеристикам основного боевого самолета для Воздушных сил Вооруженных сил Украины, но Украина с удовольствием примет любые авиационные платформы.

Об этом министр обороны страны Алексей Резников рассказал на брифинге в Одессе 29 марта, трансляцию вело агентство "АрміяInform"

Министр отметил, что информация во французских СМИ об обучении украинских пилотов на самолетах Mirage 2000 не соответствует действительности, но поблагодарил представителей медиа: "Наверное, это хорошая материализация идеи, но пока не могу подтвердить, что Mirage переданы Украины или мы сегодня их осваиваем". 

"Я бы хотел дать техническое понимание: сегодня в наличии у Воздушных сил Украины есть МиГ-29 (с точки зрения истребителей), который благодаря свои радарам может видеть на 60 км. Поражать воздушные цели он может на расстоянии 30 км. Враг, пользуясь, например, Су-35, может видеть на более чем 200 км, а стрелять – на более чем 140 км, поражать воздушные цели. Mirage – это самолет, который видит на 60 км, а стреляет на 30 км. Поэтому давайте будем реалистами – мы с удовольствием будем принимать любые авиационные платформы для использования ВСУ, но основной боевой самолет, наверное, должен быть более современным – с возможностью видеть на более чем 200 км и поражать [цели] на более чем 150 км", – добавил он. 

Резников объяснил на примере танковой коалиции: Украина получает несколько типов западных танков – Leopard, Challenger и Abrams, – но "основным боевым танком является тот, которого будет больше в применении у ВСУ". 

"Поэтому я думаю, что мы продолжим дискуссию с партнерами, какой все-таки основной самолет будет в результате на вооружении у Украины", – добавил глава Минобороны. 

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. Речь идет о самолетах Typhoon

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, президент США Джо Байден через несколько дней сказал, что на данный момент Украине не нужны самолеты F-16 – в приоритете танки, артиллерия, средства ПВО, реактивные системы залпового огня. 

28 марта Остин допустил передачу Украине F-16, но не на текущем этапе войны.

"Могут ли украинцы получить такие возможности когда-либо в будущем? Мы все считаем, что да. Это могут быть истребители F-16 или другие самолеты четвертого поколения. Если вы говорите об F-16, когда бы вы ни приняли решение, чтобы сформировать все необходимое для предоставления этих возможностей, понадобится около 18 месяцев для формирования", – сказал Остин.

Украинские военные считают наиболее подходящими для Воздушных сил многоцелевые самолеты F-16

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, авиация, вооружение, Алексей Резников, Минобороны, истребители, самолеты, война России против Украины
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