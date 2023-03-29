Резников встретился с министром обороны Хорватии в Одессе. Обсуждали разминирование Украины

Стороны обсудили возможности усиления украинской противовоздушной обороны и помощи в вопросах гуманитарного разминирования, сообщил Резников на совместной пресс-конференции с Баножичем в Одессе.

"Хорватия имеет фантастический опыт разминирования. Это страна, которая занимается гуманитарным разминированием более 25 лет и продолжает этим заниматься, потому что это наследие той войны, которая произошла на их территории. Национальный центр разминирования Хорватии имеет очень мощную экспертизу, поэтому мы проговаривали в том числе возможность подготовки наших инструкторов для проведения гуманитарного разминирования наших земель и водной поверхности", – сказал он.

По словам Резникова, Хорватия понимает украинцев после того, как сама пережила войну за свою независимость. Поэтому она с первых дней полномасштабного вторжения является сознательным союзником Украины, отметил он.