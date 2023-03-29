Резников встретился с министром обороны Хорватии в Одессе. Обсуждали разминирование Украины

Стороны обсудили возможности усиления украинской противовоздушной обороны и помощи в вопросах гуманитарного разминирования, сообщил Резников на совместной пресс-конференции с Баножичем в Одессе.
"Хорватия имеет фантастический опыт разминирования. Это страна, которая занимается гуманитарным разминированием более 25 лет и продолжает этим заниматься, потому что это наследие той войны, которая произошла на их территории. Национальный центр разминирования Хорватии имеет очень мощную экспертизу, поэтому мы проговаривали в том числе возможность подготовки наших инструкторов для проведения гуманитарного разминирования наших земель и водной поверхности", – сказал он.
По словам Резникова, Хорватия понимает украинцев после того, как сама пережила войну за свою независимость. Поэтому она с первых дней полномасштабного вторжения является сознательным союзником Украины, отметил он.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.
Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщал 26 ноября 2022 года глава Нацполиции Игорь Клименко.
Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января 2023 года.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязненные – Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.
В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий. Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.