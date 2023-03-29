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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников встретился с министром обороны Хорватии в Одессе. Обсуждали разминирование Украины

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Резников рассказал, как Хорватия поможет Украине
Резников рассказал, как Хорватия поможет Украине
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Хорватии Марио Баножич обсудили вопросы усиления ПВО и помощи в гуманитарном разминировании. Об этом сообщает Минобороны 29 марта в Telegram.

Стороны обсудили возможности усиления украинской противовоздушной обороны и помощи в вопросах гуманитарного разминирования, сообщил Резников на совместной пресс-конференции с Баножичем в Одессе.

"Хорватия имеет фантастический опыт разминирования. Это страна, которая занимается гуманитарным разминированием более 25 лет и продолжает этим заниматься, потому что это наследие той войны, которая произошла на их территории. Национальный центр разминирования Хорватии имеет очень мощную экспертизу, поэтому мы проговаривали в том числе возможность подготовки наших инструкторов для проведения гуманитарного разминирования наших земель и водной поверхности", – сказал он.

По словам Резникова, Хорватия понимает украинцев после того, как сама пережила войну за свою независимость. Поэтому она с первых дней полномасштабного вторжения является сознательным союзником Украины, отметил он.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщал 26 ноября 2022 года глава Нацполиции Игорь Клименко.

Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января 2023 года.

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязненные – Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий. Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: военная помощь, Хорватия, Алексей Резников, война России против Украины, разминирование
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