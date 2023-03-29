ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников заявил, что одна из стран НАТО может быть не на стороне Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: Думаю, им потребуется некоторое время, чтобы изменить свое отношение
Резников: Думаю, им потребуется некоторое время, чтобы изменить свое отношение
Фото: ЕРА

Не все страны – члены НАТО полностью поддерживают Украину в войне против России. Об этом в эфире эстонского телеканала ERR 26 марта заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Честно говоря, я думаю, что один член НАТО не очень активен или не на стороне Украины. Я думаю, что им [представителям этой страны] потребуется некоторое время, чтобы изменить свое отношение. Другие страны на нашей стороне. 29 стран плюс Швеция и Финляндия, которые, надеюсь, станут членами НАТО", – сказал министр.

На вопрос ведущей, намекает ли Резников на Венгрию, он ответил утвердительно.

Контекст:

Власти Венгрии регулярно выступают с пророссийскими заявлениями в отношении Украины, блокируют санкции против РФ и критикуют Украину.

Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, сообщили в МИД Украины.

С 2017 года Венгрия блокирует заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне. В то же время генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил в марте 2023 года о намерении провести заседание комиссии в апреле, несмотря на возражения Будапешта.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, НАТО, Венгрия, Алексей Резников, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Три самые необычные прически Зеленской: эффект мокрых волос, колосок и низкий хвост с локоном вместо резинки. Фото
Три самые необычные прически Зеленской: эффект мокрых волос, колосок и низкий хвост с локоном вместо резинки. Фото
Галина ГРИШИНА
В "Дії" стартовало голосование за членов нацжюри "Евровидения 2023"
В "Дії" стартовало голосование за членов нацжюри "Евровидения 2023"
Галина ГРИШИНА
Демин подтвердил, что путинисты Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношения
Демин подтвердил, что путинисты Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношения
Галина ГРИШИНА
Первое весеннее опрыскивание плодовых деревьев мочевиной. Советы опытных садоводов
Первое весеннее опрыскивание плодовых деревьев мочевиной. Советы опытных садоводов
Галина ГРИШИНА
Можно есть на завтрак и перед свиданием. Оладьи из лука. Легкий рецепт
Можно есть на завтрак и перед свиданием. Оладьи из лука. Легкий рецепт
  Ларина: Театр Вахтангова рассказывает байки, мол, "мы играем антивоенный спектакль", но при этом "сосем у Бастрыкина". Как такое может быть?
  Ларина: Театр Вахтангова рассказывает байки, мол, "мы играем антивоенный спектакль", но при этом "сосем у Бастрыкина". Как такое может быть? G
Дмитрий ГОРДОН
Девушка Налчаджиоглу показала свою дочь
Девушка Налчаджиоглу показала свою дочь
Сильно старит. Эксперт назвала ошибки в макияже, которые заметно прибавляют возраст
Сильно старит. Эксперт назвала ошибки в макияже, которые заметно прибавляют возраст
  Шоколадно-творожный пирог с лимонным вкусом. Удачный рецепт от украинского кондитера
  Шоколадно-творожный пирог с лимонным вкусом. Удачный рецепт от украинского кондитера
Галина ГРИШИНА
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление
Элементарное действие сохранит плоды свежими. Что сделать, чтобы бананы не чернели. Простой лайфхак
Элементарное действие сохранит плоды свежими. Что сделать, чтобы бананы не чернели. Простой лайфхак
Лубутен, Свитолина с Монфисом, князь Альбер II и другие. В Монако состоялся Бал роз. Фото
Лубутен, Свитолина с Монфисом, князь Альбер II и другие. В Монако состоялся Бал роз. Фото
Галина ГРИШИНА
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов
Как сделать борщ красным. Четыре простых лайфхака от эксперта
Как сделать борщ красным. Четыре простых лайфхака от эксперта
Галина ГРИШИНА
В обязательном порядке. Что необходимо сделать на огороде в апреле
В обязательном порядке. Что необходимо сделать на огороде в апреле
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение (298998)
2
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (121103)
3
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж (92128)
4
Лорак после запрета выступать в РФ заявила, что никогда не помогала ВСУ, и назвала "конфликтом" вторжение России в Украину (46727)
5
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление (42077)
6
Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки (21443)
7
Dantes впервые публично высказался о песне Дорофеевой, которую она записала со своим новым бойфрендом (21436)
8
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (15718)
 
 
 
 