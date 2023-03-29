Резников заявил, что одна из стран НАТО может быть не на стороне Украины

Резников: Думаю, им потребуется некоторое время, чтобы изменить свое отношение Фото: ЕРА

"Честно говоря, я думаю, что один член НАТО не очень активен или не на стороне Украины. Я думаю, что им [представителям этой страны] потребуется некоторое время, чтобы изменить свое отношение. Другие страны на нашей стороне. 29 стран плюс Швеция и Финляндия, которые, надеюсь, станут членами НАТО", – сказал министр.

На вопрос ведущей, намекает ли Резников на Венгрию, он ответил утвердительно.