Резников заявил, что одна из стран НАТО может быть не на стороне Украины

"Честно говоря, я думаю, что один член НАТО не очень активен или не на стороне Украины. Я думаю, что им [представителям этой страны] потребуется некоторое время, чтобы изменить свое отношение. Другие страны на нашей стороне. 29 стран плюс Швеция и Финляндия, которые, надеюсь, станут членами НАТО", – сказал министр.
На вопрос ведущей, намекает ли Резников на Венгрию, он ответил утвердительно.
Власти Венгрии регулярно выступают с пророссийскими заявлениями в отношении Украины, блокируют санкции против РФ и критикуют Украину.
Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, сообщили в МИД Украины.
С 2017 года Венгрия блокирует заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне. В то же время генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил в марте 2023 года о намерении провести заседание комиссии в апреле, несмотря на возражения Будапешта.