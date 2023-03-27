"За мир, а не status quo". Сийярто заверил, что Венгрия не поддерживает территориальные претензии РФ в Украине

В ходе интервью он еще раз подчеркнул, что в Украине должно наступить немедленное прекращение огня.
По мнению Сийярто, "остановить войну и сесть за стол переговоров – не значит принять status quo".
Когда прекращается война и начинаются мирные переговоры, "совсем не обязательно, чтобы границы были там, где проходит линия фронта", заявил министр, отметив, что Венгрия знает это "и по собственной истории".
Глава МИД Венгрии также заявил, что отношения его страны с США "пережили расцвет" при бывшем президенте Дональде Трампе, а с президентом Джо Байденом венгерскому правительству стало труднее. При этом он добавил, что во время пребывания Трампа в Белом доме Россия не предпринимала "никаких атак против кого бы то ни было".
Сийярто не в первый раз заявляет о необходимости мирных переговоров для прекращения войны в Украине, причем в конце февраля он призвал к переговорам между США и РФ. В Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на это заявление, призвав главу МИД Венгрии "перестать подыгрывать России".
Власти Венгрии отказываются оказывать военную помощь Украине, блокируют санкции против РФ и регулярно критикуют Украину, объясняя это тем, что "хотят мира".
Премьер страны Виктор Орбан сказал в июле 2022-го, что Украина никогда не выиграет войну – "потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство". А 14 октября Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам РФ и Украину.
Немедленно сесть за стол переговоров призывал и президент РФ Владимир Путин. При этом он исключал, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В конце января 2023 года Орбан на встрече с журналистами в Будапеште заявил, что президент России "не может позволить себе" проиграть войну против Украины. Также на этой встрече он сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".
18 февраля Орбан в ежегодном обращении к согражданам заявил, что его страна продолжит торговлю с Россией, и назвал войну РФ против Украины "войной двух славянских стран".