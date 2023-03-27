"За мир, а не status quo". Сийярто заверил, что Венгрия не поддерживает территориальные претензии РФ в Украине

Сияйрто считает, что по итогам переговоров возможно, чтобы границы установились не там, где проходит линия фронта Фото: EPA

В ходе интервью он еще раз подчеркнул, что в Украине должно наступить немедленное прекращение огня.

По мнению Сийярто, "остановить войну и сесть за стол переговоров – не значит принять status quo".

Когда прекращается война и начинаются мирные переговоры, "совсем не обязательно, чтобы границы были там, где проходит линия фронта", заявил министр, отметив, что Венгрия знает это "и по собственной истории".

Глава МИД Венгрии также заявил, что отношения его страны с США "пережили расцвет" при бывшем президенте Дональде Трампе, а с президентом Джо Байденом венгерскому правительству стало труднее. При этом он добавил, что во время пребывания Трампа в Белом доме Россия не предпринимала "никаких атак против кого бы то ни было".

Сийярто не в первый раз заявляет о необходимости мирных переговоров для прекращения войны в Украине, причем в конце февраля он призвал к переговорам между США и РФ. В Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на это заявление, призвав главу МИД Венгрии "перестать подыгрывать России".