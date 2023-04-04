Переданные Польшей и Словакией МиГ-29 не решат вопрос контрнаступления и победы Украины – спикер ВС ВСУ

В марте Польша и Словакия передали Украине истребители МиГ-29, эти самолеты, по словам Игната, "несколько" усилят украинскую авиацию Фото: ЕРА (иллюстративное)

Об этом идет речь в его заявлении, опубликованном в Telegram-канале ВС ВСУ.

Из комментария Игната следует, что некоторые украинские СМИ пришли к выводу якобы благодаря передаче польских и словацких МиГ, что Украина укомплектовала три бригады истребителей.

"Откуда вообще взялась цифра 72? – возмутился он. – 100500-й раз сообщаю: в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29. Передача польских и словацких МиГ-29 несколько (он написал это слово капслоком. – "ГОРДОН") усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления, победы и так далее".

Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул Игнат.