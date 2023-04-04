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Переданные Польшей и Словакией МиГ-29 не решат вопрос контрнаступления и победы Украины – спикер ВС ВСУ

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В марте Польша и Словакия передали Украине истребители МиГ-29, эти самолеты, по словам Игната, "несколько" усилят украинскую авиацию
В марте Польша и Словакия передали Украине истребители МиГ-29, эти самолеты, по словам Игната, "несколько" усилят украинскую авиацию
Фото: ЕРА (иллюстративное)

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат призывает украинские СМИ не манипулировать заголовками и не делать "победных" новостей из передачи Украине истребителей МиГ-29 Словакией и Польшей.

Об этом идет речь в его заявлении, опубликованном в Telegram-канале ВС ВСУ. 

Из комментария Игната следует, что некоторые  украинские СМИ пришли к выводу якобы благодаря передаче польских и словацких МиГ, что Украина укомплектовала три бригады истребителей. 

"Откуда вообще взялась цифра 72? – возмутился он. – 100500-й раз сообщаю: в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29. Передача польских и словацких МиГ-29 несколько (он написал это слово капслоком. – "ГОРДОН") усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления, победы и так далее". 

Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул Игнат. 

Контекст:

Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша.

Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители, среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина не будет ждать для контрнаступления поставок боевых самолетов. "Я считаю, что получение боевых самолетов и опция ближайшего контрнаступления будут разделены во времени", – сказал он 29 марта. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Польша, Словакия, авиация, истребители, МиГ-29, Юрий Игнат, контрнаступление
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