Переданные Польшей и Словакией МиГ-29 не решат вопрос контрнаступления и победы Украины – спикер ВС ВСУ

Об этом идет речь в его заявлении, опубликованном в Telegram-канале ВС ВСУ.
Из комментария Игната следует, что некоторые украинские СМИ пришли к выводу якобы благодаря передаче польских и словацких МиГ, что Украина укомплектовала три бригады истребителей.
"Откуда вообще взялась цифра 72? – возмутился он. – 100500-й раз сообщаю: в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29. Передача польских и словацких МиГ-29 несколько (он написал это слово капслоком. – "ГОРДОН") усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления, победы и так далее".
Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул Игнат.
Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша.
Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители, среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина не будет ждать для контрнаступления поставок боевых самолетов. "Я считаю, что получение боевых самолетов и опция ближайшего контрнаступления будут разделены во времени", – сказал он 29 марта.