"Нам критически нужна техника". Полковник ВС ВСУ сравнил возможности украинской и российской боевой авиации

Украина восстановила, отремонтировала и подняла в небо все свои самолеты, но "выше головы прыгнуть невозможно", сказал Логачев Фото: armyinform.com.ua

Он рассказал, что истребители F-16, о предоставлении которых просит Украина, нужны украинским военным пилотам в первую очередь как боевая платформа, "из которой может применяться огромная номенклатура средств поражения".

"Самое главное, это позволит нам сохранить жизнь наших пилотов и защитить население Украины от воздушного терроризма, ведь россияне атакуют нас ракетами разных типов. Также F-16 позволит эффективно поддерживать действия наземных сил обороны благодаря высокоточному вооружению, использовать ракеты по надводным целям, обеспечивать судоходство, в частности зерновое соглашение, ведь наши корабли тоже подвергаются террору от российских самолетов", – добавил он.

Украинские военные летчики работают сверх нормы, Украина восстановила, отремонтировала и подняла в небо все свои самолеты, но "выше головы прыгнуть невозможно", продолжил Логачев.

"Наш авиационный парк не позволяет эффективно вести боевые действия. Все наши штурмовики, истребители, бомбардировщики позволяют лишь сдерживать врага на определенных рубежах. Да и то при условии, что мы действуем в комплексе с противовоздушной обороной. Для получения паритета, чтобы мы наконец смогли перейти к деоккупации территорий, нужно получить, мягко говоря, несколько иные возможности. Россия использует для атак Украины примерно 40 аэродромов. Там расположено более 700 единиц техники – самолетов и вертолетов. Только по количеству эта группировка превосходит нас более чем в пять раз. Относительно технологических возможностей разница еще более поразительна. Их самолеты, например Су-34, Су-35, прошли глубокую модернизацию. Имеющиеся у нас – это разработки 70-80-х годов. Нам критически необходима техника, которая способна противодействовать россиянам", – добавил полковник.

Он объяснил, что основной показатель эффективной работы истребителя – это уничтожение воздушных целей.

Чтобы обеспечить эту эффективность, необходимо два основных компонента – радиолокационная станция, которая видит на определенное расстояние и авиационное средство поражения (ракета "воздух-воздух"), рассказал Логачев.

"По этим основным критериям враг, к сожалению, существенно преобладает. Их радиолокационные станции видят в разы дальше наших. Что касается авиационных средств поражения, если говорить об основной российской ракете Р-77, то дальность ее полета вдвое больше наших средств. То есть уже по этим основным характеристикам мы никак не можем получить полное господство в воздухе", – добавил он.

Полковник рассказал, что у оккупантов появились ракеты Р-37, дальность полета которых может достигать 200 км по воздушным целям.

"Честно говоря, мы вообще не можем им противодействовать. Мы просто не успеваем увидеть пуск ракеты и предупредить свои экипажи об этих пусках, – подчеркнул Логачев. – Еще один момент касается радиолокационных ракет: если у нас они полуактивные, то у них активные. Это предусматривает, что наш летчик после пуска должен продолжать полет и подсвечивать радаром вражескую воздушную цель. Российские же летчики выполняют пуски с гораздо большей дальности по принципу "выстрелил и забыл". Активная головка самонаведения после захвата цели сама направляет к ней ракету, тогда как самолет выходит из боевого курса и спокойно летит домой, не входя в зону впечатления наших систем противовоздушной обороны. То есть нашим пилотам приходится в разы больше рисковать".

Он добавил, что переговоры о передаче Украине F-16 непростые и идут едва ли не с начала полномасштабной войны, развязанной Россией.

"Чтобы летчики смогли пересесть на современные боевые самолеты, нужно выполнить целый комплекс мероприятий: научить пилотов, специалистов инженерно-авиационной службы, подготовить инфраструктуру. Поэтому мы просим начать с подготовки летного состава, чтобы после того, как, наконец, получим самолеты, не терять на это время", – резюмировал Логачев.