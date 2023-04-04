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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нам критически нужна техника". Полковник ВС ВСУ сравнил возможности украинской и российской боевой авиации

Украина восстановила, отремонтировала и подняла в небо все свои самолеты, но "выше головы прыгнуть невозможно", сказал Логачев
Украина восстановила, отремонтировала и подняла в небо все свои самолеты, но "выше головы прыгнуть невозможно", сказал Логачев
Фото: armyinform.com.ua

Страна-агрессор Россия в войне против Украины задействовала около 40 аэродромов, там сосредоточено 700 самолетов и вертолетов, что только по численности более чем в пять раз больше, чем есть в распоряжении Воздушных сил ВСУ. Об этом руководитель одного из структурных подразделений командования Воздушных сил полковник Владимир Логачев рассказал агентству "АрміяInform" 3 апреля.

Он рассказал, что истребители F-16, о предоставлении которых просит Украина, нужны украинским военным пилотам в первую очередь как боевая платформа, "из которой может применяться огромная номенклатура средств поражения". 

"Самое главное, это позволит нам сохранить жизнь наших пилотов и защитить население Украины от воздушного терроризма, ведь россияне атакуют нас ракетами разных типов. Также F-16 позволит эффективно поддерживать действия наземных сил обороны благодаря высокоточному вооружению, использовать ракеты по надводным целям, обеспечивать судоходство, в частности зерновое соглашение, ведь наши корабли тоже подвергаются террору от российских самолетов", – добавил он. 

Украинские военные летчики работают сверх нормы, Украина восстановила, отремонтировала и подняла в небо все свои самолеты, но "выше головы прыгнуть невозможно", продолжил Логачев. 

аш авиационный парк не позволяет эффективно вести боевые действия. Все наши штурмовики, истребители, бомбардировщики позволяют лишь сдерживать врага на определенных рубежах. Да и то при условии, что мы действуем в комплексе с противовоздушной обороной. Для получения паритета, чтобы мы наконец смогли перейти к деоккупации территорий, нужно получить, мягко говоря, несколько иные возможности. Россия использует для атак Украины примерно 40 аэродромов. Там расположено более 700 единиц техники – самолетов и вертолетов. Только по количеству эта группировка превосходит нас более чем в пять раз. Относительно технологических возможностей разница еще более поразительна. Их самолеты, например Су-34, Су-35, прошли глубокую модернизацию. Имеющиеся у нас – это разработки 70-80-х годов. Нам критически необходима техника, которая способна противодействовать россиянам", – добавил полковник. 

Он объяснил, что основной показатель эффективной работы истребителя – это уничтожение воздушных целей.

Чтобы обеспечить эту эффективность, необходимо два основных компонента – радиолокационная станция, которая видит на определенное расстояние и авиационное средство поражения (ракета "воздух-воздух"), рассказал Логачев. 

"По этим основным критериям враг, к сожалению, существенно преобладает. Их радиолокационные станции видят в разы дальше наших. Что касается авиационных средств поражения, если говорить об основной российской ракете Р-77, то дальность ее полета вдвое больше наших средств. То есть уже по этим основным характеристикам мы никак не можем получить полное господство в воздухе", – добавил он. 

Полковник рассказал, что у оккупантов появились ракеты Р-37, дальность полета которых может достигать 200 км по воздушным целям.

"Честно говоря, мы вообще не можем им противодействовать. Мы просто не успеваем увидеть пуск ракеты и предупредить свои экипажи об этих пусках, – подчеркнул Логачев. – Еще один момент касается радиолокационных ракет: если у нас они полуактивные, то у них активные. Это предусматривает, что наш летчик после пуска должен продолжать полет и подсвечивать радаром вражескую воздушную цель. Российские же летчики выполняют пуски с гораздо большей дальности по принципу "выстрелил и забыл". Активная головка самонаведения после захвата цели сама направляет к ней ракету, тогда как самолет выходит из боевого курса и спокойно летит домой, не входя в зону впечатления наших систем противовоздушной обороны. То есть нашим пилотам приходится в разы больше рисковать". 

Он добавил, что переговоры о передаче Украине F-16 непростые и идут едва ли не с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. 

"Чтобы летчики смогли пересесть на современные боевые самолеты, нужно выполнить целый комплекс мероприятий: научить пилотов, специалистов инженерно-авиационной службы, подготовить инфраструктуру. Поэтому мы просим начать с подготовки летного состава, чтобы после того, как, наконец, получим самолеты, не терять на это время", – резюмировал Логачев. 

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине. Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. Речь идет о самолетах Typhoon

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

26 февраля глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News заявил, что и республиканцы, и демократы окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился отправить в Украину ракеты большой дальности и истребители F-16. По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, "поворотный момент конфликта".

Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша.

28 марта Остин допустил предоставление Украине F-16, отметив, что подготовка к передаче американских истребителей может занять примерно 18 месяцев.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: авиация, аэродром, истребители, самолеты, Воздушные силы Украины, пилот, F-16
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