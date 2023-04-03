Украинские летчики заявили, что из-за промедления союзников ВСУ теряют самых опытных специалистов, которые могли бы освоить F-16

Ворошилов отметил, что на устаревших советских самолетах ВСУ с каждым днем становится все сложнее сдерживать противника.
"Россияне постоянно меняют тактику, поэтому война нестабильна. Они делают ловушки. Они поднимают в воздух один самолет, обманывая украинского пилота, чтобы он думал, что там только один самолет. Затем с двух сторон от него появляются еще два или три самолета, которые окружают украинский самолет", – рассказал Ворошилов.
По его словам, с помощью устаревших самолетов украинские пилоты могут лишь "удерживать поле боя". Уничтожать российских оккупантов, которые летают на более современных истребителях Су-35 и бомбардировщиках Су-34, оказалось довольно сложно.
"Сейчас мы можем лишь сдерживать врага, но с помощью F-16 мы могли бы контролировать море и землю для защиты пехоты. Нам нужны более современные самолеты, чтобы быть лучше врага", – подчеркнул летчик.
Ворошилов и Логачев не согласны с утверждениями западных политиков, что обучение украинских пилотов эксплуатировать современные истребители займет не один год.
"Для обучения нужно менее шести месяцев… Пока мы будем ждать, мы потеряем еще больше пилотов. У нас был список самых опытных пилотов, которые могли бы пройти обучение на F-16, но, к сожалению, некоторые из них уже погибли в бою", – подчеркнул летчик.
По его словам, чтобы быть эффективными, самолеты должны иметь современные радары и ракеты класса "воздух – воздух".
"Радары на российских самолетах примерно в четыре раза лучше, чем у нас, и они видят гораздо дальше. Кроме того, российские ракеты значительно мощнее, чем наши советские. Иногда мы даже не видим, что россияне запустили ракеты, что очень опасно для пилотов", – пояснил Логачев.
Он уточнил, что у российских оккупантов есть возможность атаковать с расстояния 200 км от линии фронта, в то время как украинские летчики для совершения выстрела вынуждены подлетать гораздо ближе к противнику.
"Если мы хотим нанести удар по российским самолетам, мы должны подойти гораздо ближе к линии фронта и лететь на низкой высоте, а это очень опасно… У россиян 40 авиабаз и более 700 самолетов и вертолетов, и они более современные, чем наши самолеты… Мы работаем над получением западных самолетов, поскольку того, что у нас есть сейчас, недостаточно, чтобы быть эффективными на поле боя", – сказал Ворошилов.
Украинские пилоты призвали предоставить Украине истребители F-16, поскольку это поможет украинским пилотам выжить самим и сохранить жизни большего количества людей.
На вопрос, будет ли получение Украиной западных самолетов означать конец войны, Ворошилов ответил: "Никто не может этого сказать, но это поможет".
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине. Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. Речь идет о самолетах Typhoon.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".
26 февраля глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News заявил, что и республиканцы, и демократы окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился отправить в Украину ракеты большой дальности и истребители F-16. По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, "поворотный момент конфликта".
Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша.
28 марта Остиан допустил предоставление Украине F-16, отметив, что подготовка к передаче американских истребителей может занять примерно 18 месяцев.