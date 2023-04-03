Украинские летчики заявили, что из-за промедления союзников ВСУ теряют самых опытных специалистов, которые могли бы освоить F-16

Ворошилов отметил, что на устаревших советских самолетах ВСУ с каждым днем становится все сложнее сдерживать противника.

"Россияне постоянно меняют тактику, поэтому война нестабильна. Они делают ловушки. Они поднимают в воздух один самолет, обманывая украинского пилота, чтобы он думал, что там только один самолет. Затем с двух сторон от него появляются еще два или три самолета, которые окружают украинский самолет", – рассказал Ворошилов.

По его словам, с помощью устаревших самолетов украинские пилоты могут лишь "удерживать поле боя". Уничтожать российских оккупантов, которые летают на более современных истребителях Су-35 и бомбардировщиках Су-34, оказалось довольно сложно.

"Сейчас мы можем лишь сдерживать врага, но с помощью F-16 мы могли бы контролировать море и землю для защиты пехоты. Нам нужны более современные самолеты, чтобы быть лучше врага", – подчеркнул летчик.

Ворошилов и Логачев не согласны с утверждениями западных политиков, что обучение украинских пилотов эксплуатировать современные истребители займет не один год.

"Для обучения нужно менее шести месяцев… Пока мы будем ждать, мы потеряем еще больше пилотов. У нас был список самых опытных пилотов, которые могли бы пройти обучение на F-16, но, к сожалению, некоторые из них уже погибли в бою", – подчеркнул летчик.

По его словам, чтобы быть эффективными, самолеты должны иметь современные радары и ракеты класса "воздух – воздух".

"Радары на российских самолетах примерно в четыре раза лучше, чем у нас, и они видят гораздо дальше. Кроме того, российские ракеты значительно мощнее, чем наши советские. Иногда мы даже не видим, что россияне запустили ракеты, что очень опасно для пилотов", – пояснил Логачев.

Он уточнил, что у российских оккупантов есть возможность атаковать с расстояния 200 км от линии фронта, в то время как украинские летчики для совершения выстрела вынуждены подлетать гораздо ближе к противнику.

Инфографика: telegraph.co.uk

"Если мы хотим нанести удар по российским самолетам, мы должны подойти гораздо ближе к линии фронта и лететь на низкой высоте, а это очень опасно… У россиян 40 авиабаз и более 700 самолетов и вертолетов, и они более современные, чем наши самолеты… Мы работаем над получением западных самолетов, поскольку того, что у нас есть сейчас, недостаточно, чтобы быть эффективными на поле боя", – сказал Ворошилов.

Украинские пилоты призвали предоставить Украине истребители F-16, поскольку это поможет украинским пилотам выжить самим и сохранить жизни большего количества людей.

На вопрос, будет ли получение Украиной западных самолетов означать конец войны, Ворошилов ответил: "Никто не может этого сказать, но это поможет".