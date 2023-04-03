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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Первая ласточка". В Воздушных силах Украины прокомментировали передачу самолетов от Польши

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После МиГ-29 Украина должна начать получать более современные авиационные платформы, считает Игнат
После МиГ-29 Украина должна начать получать более современные авиационные платформы, считает Игнат
Фото: wikipedia.org

Передача Украине советских истребителей МиГ-29 – это исторический шаг, следующими должны быть современные самолеты. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев" 3 апреля.

"Это "первая ласточка" – передача Украине таких видов вооружения. У нас есть три бригады таких самолетов сегодня. Есть пять бригад истребителей, две – Су-27 и три бригады МиГ-29", – сказал он.

Игнат отметил, что МиГ-29 – это старые советские истребители 4-го поколения. Они морально и физически устарели. Поэтому Украина нуждается и в более современном вооружении.

"Безусловно, первый шаг передачи такого типа вооружения – это знак для других, что нужно делать второй и третий шаг. Что предполагают следующие шаги? Передачу современных передовых авиационных платформ", – подчеркнул он.

Контекст:

8 марта президент Польши Анджей Дуда сказал, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29. По его словам, у Польши есть более 10 самолетов МиГ, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР.

9 марта спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что самолеты советского производства помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии.

14 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 может состояться в течение следующих четырех – шести недель.

16 марта Дуда заявил, что четыре из них полностью в рабочем состоянии прибудут в Украину в ближайшие дни. По словам Дуды, остальные МиГ-29 пока обслуживаются и готовятся к передаче.

3 апреля стало известно, что Польша завершила передачу Украине части обещанных ранее МиГ-29.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Польша, авиация, самолеты, война России против Украины, МиГ-29, Юрий Игнат
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