"Первая ласточка". В Воздушных силах Украины прокомментировали передачу самолетов от Польши

"Это "первая ласточка" – передача Украине таких видов вооружения. У нас есть три бригады таких самолетов сегодня. Есть пять бригад истребителей, две – Су-27 и три бригады МиГ-29", – сказал он.

Игнат отметил, что МиГ-29 – это старые советские истребители 4-го поколения. Они морально и физически устарели. Поэтому Украина нуждается и в более современном вооружении.

"Безусловно, первый шаг передачи такого типа вооружения – это знак для других, что нужно делать второй и третий шаг. Что предполагают следующие шаги? Передачу современных передовых авиационных платформ", – подчеркнул он.