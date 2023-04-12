"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа

Каменских вышла замуж за Потапа в 2019 году Фото: Танці з зірками / Facebook

На скриншоте не указано, когда именно состоялся этот разговор, но отмечается, что он происходил в "чате компании".

Инициатор разговора обратился к певице с просьбой, чтобы она попросила своего мужа посмотреть адресованное ему сообщение в Telegram-канале.

"Мы же не вместе сейчас", – ответила на просьбу певица.

Реакции собеседника на этот ответ на скриншоте не показана.