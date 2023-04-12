Бульвар Шоубиз
 
12 апреля, 2023
 
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"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа

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Каменских вышла замуж за Потапа в 2019 году
Каменских вышла замуж за Потапа в 2019 году
Фото: Танці з зірками / Facebook

Журналисты ТСН 12 апреля опубликовали фрагмент переписки одного из своих журналистов с украинской певицей Настей Каменских.

На скриншоте не указано, когда именно состоялся этот разговор, но отмечается, что он происходил в "чате компании".

Инициатор разговора обратился к певице с просьбой, чтобы она попросила своего мужа посмотреть адресованное ему сообщение в Telegram-канале.

"Мы же не вместе сейчас",  ответила на просьбу певица.

Реакции собеседника на этот ответ на скриншоте не показана. 

Фото: tsn.ua
Фото: tsn.ua

Контекст:

Потап и Каменских живут в браке с 2019 года. Слухи о разводе пары появились в 2022 году, после того, как артисты вернулись в Украину и перестали вместе появляться на публике. Ни Каменских, ни Потап не реагировали  на вопросы поклонников.

В марте 2023 года бывшая подопечная Потапа, украинская певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе

Вскоре после этого появились слухи о якобы разводе Каменских и Потапа. Инициатором слухов стал украинский блогер Богдан Беспалов. 31 марта Потап опроверг слова блогера. При этом слова своей бывшей подопечной он ни опровергать, ни подтверждать не стал.

7 апреля Каменских заявила, что она не разводится с мужем.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Настя Каменских, Потап, развод, Алексей Потапенко
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