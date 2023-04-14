"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви

"Самая памятная традиция с детства – это умывание настоем любистка. Мама с бабушкой делали утром настой из этого растения: в теплую воду клали несколько веточек и говорили, что если умываться такой на Пасху, будешь счастлива в любви, как любисток. Судя по моему браку, ритуал сработал”, – рассказала Зорий.

Контекст:

Зорий и Резников поженились летом 2020 года.

4 ноября 2021 года Резников был назначен министром обороны Украины. До этого он занимал должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Зорий после нападения РФ на Украину работает консультантом на горячей линии – оказывает психологическую помощь украинцам. По словам жены министра обороны, ее муж работает семь дней в неделю без выходных.