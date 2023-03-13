Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс

На фото Резников позирует дома, лежа на диване в милитари-куртке с желто-синим шевроном и трезубцем и в обнимку с питомцем.

"Алексей и его личный Хаймарс. Ну как личный? Наш", – подписала снимок супруга министра обороны.

У Зорий и Резникова есть два кота породы мейн-кун. Хаймарс появился у них в феврале 2023 года. Ему четыре месяца.

Кроме него, в семье живет 10-летняя кошка по кличке Алюшка этой же породы.

Скриншот: yulia_zoriy / Instagram