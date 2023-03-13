Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс

На фото Резников позирует дома, лежа на диване в милитари-куртке с желто-синим шевроном и трезубцем и в обнимку с питомцем.
"Алексей и его личный Хаймарс. Ну как личный? Наш", – подписала снимок супруга министра обороны.
У Зорий и Резникова есть два кота породы мейн-кун. Хаймарс появился у них в феврале 2023 года. Ему четыре месяца.
Кроме него, в семье живет 10-летняя кошка по кличке Алюшка этой же породы.
Зорий и Резников поженились летом 2020 года.
4 ноября 2021 года Резников был назначен министром обороны Украины. До этого он занимал должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Зорий после нападения РФ на Украину работает консультантом на горячей линии – оказывает психологическую помощь украинцам. По словам жены министра обороны, ее муж работает семь дней в неделю без выходных.