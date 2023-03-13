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13 марта, 2023
 
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Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс

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Зорий и Резников поженились летом 2020 года
Зорий и Резников поженились летом 2020 года
Фото: yulia_zoriy / Instagram

Супруга министра обороны Украины Алексея Резникова, украинская ведущая Юлия Зорий 12 марта в Instagram Srories разместила фото, на котором ее муж запечатлен с их новым питомцем – котом породы мейн-кун по кличке Хаймарс.

На фото Резников позирует дома, лежа на диване в милитари-куртке с желто-синим шевроном и трезубцем и в обнимку с питомцем.

"Алексей и его личный Хаймарс. Ну как личный? Наш",  подписала снимок супруга министра обороны.

У Зорий и Резникова есть два кота породы мейн-кун. Хаймарс появился у них в феврале 2023 года. Ему четыре месяца.

Кроме него, в семье живет 10-летняя кошка по кличке Алюшка этой же породы.

Скриншот: yulia_zoriy / Instagram
Скриншот: yulia_zoriy / Instagram

Контекст:

Зорий и Резников поженились летом 2020 года.

4 ноября 2021 года Резников был назначен министром обороны Украины. До этого он занимал должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Зорий после нападения РФ на Украину работает консультантом на горячей линии – оказывает психологическую помощь украинцам. По словам жены министра обороны, ее муж работает семь дней в неделю без выходных.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: животные, Алексей Резников, война России против Украины, жена, Юлия Зорий, HIMARS
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