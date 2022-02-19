Как выглядят звездные женщины без макияжа и Photoshop: 10 фото

Селфи Сальмы Хайек без макияжа набирают в Instagram лайков не меньше, чем ее фото в бикини или вечерних платьях Фото: salmahayek / Instagram

Леди Гага

Американская певица и актриса Леди Гага часто экспериментирует с макияжем. На сцене и на экране ее можно увидеть в самых смелых, ярких и даже невообразимых образах. А вот на своей странице в Instagram звезда часто показывает себя такой, какая она есть на самом деле – без капли косметики и Photoshop.

Фото: ladygaga / Instagram

Маша Ефросинина

Украинская телеведущая Маша Ефросинина тоже запросто может сделать селфи без макияжа и разместить его у себя в соцсети.

Фото: mashaefrosinina / Instagram

Сальма Хайек

В Instagram-аккаунте голливудской актрисы Сальмы Хайек среди ее снимков в бикини и в вечерних нарядах можно отыскать "честные" фото, для которых она позирует без макияжа. И такие кадры собирают лайков не меньше.

Фото: salmahayek / Instagram

Алла Пугачева

Российская певица Алла Пугачева также находится в числе звезд, которые публикуют селфи без макияжа и без фильтров.

Фото: pugacheva_alla_ / Instagram

NK (Настя Каменских)

Украинская певица NK (Настя Каменских) на своей странице в Instagram регулярно размещает фото образов из клипов или телевизионных съемок. Но среди всех публикаций также можно отыскать кадры, на которых певица запечатлена без косметики.

Фото: kamenskux / Instagram

Мадонна

Американскую певицу Мадонну часто упрекают в чрезмерном использовании Photoshop и прочих фильтров для снимков, которые она публикует в соцсети. Правда, певице есть чем "ответить" хейтерам – своим селфи без макияжа!

Фото: madonna / Instagram

Леся Никитюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк не только запросто может опубликовать фото, на котором она запечатлена без косметики, но еще и показать себя во время проведения косметических процедур. Например – с маской на лице!

Фото: lesia_nikituk / Instagram

Милла Йовович

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович из тех, о ком говорят: "Они без комплексов". На своей странице в Instagram она публикует не только фото без макияжа, а даже те, на которых у нее видна "растительность" под мышками!

Фото: millajovovich / Instagram

Оля Полякова

В Instagram-аккаунте украинской певицы Оли Поляковой много снимков, на которых она запечатлена как в "образе", так и "без капли" косметики.

Фото: polyakovamusic / Instagram

Дженнифер Лопес

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес не скрывает от подписчиков свой возраст и то, как она выглядит в повседневной жизни. Например, вечером, когда смыла макияж с лица, или утром, когда только подготавливает кожу к нанесению декоративной косметики.