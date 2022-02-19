Бульвар Шоубиз
 
19 февраля, 2022
 
Новости

Как выглядят звездные женщины без макияжа и Photoshop: 10 фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Селфи Сальмы Хайек без макияжа набирают в Instagram лайков не меньше, чем ее фото в бикини или вечерних платьях
Селфи Сальмы Хайек без макияжа набирают в Instagram лайков не меньше, чем ее фото в бикини или вечерних платьях
Фото: salmahayek / Instagram

Макияж для знаменитых женщин – это часть экранного и сценического образа. Но в повседневной жизни многие отказываются каждый день использовать тушь, тональный крем, помаду и прочие средства декоративной косметики. И даже больше – мы отыскали звезд, которые не только не стесняются фотографироваться без макияжа и фильтров, а еще и делятся такими снимками в соцсети!

Леди Гага

Американская певица и актриса Леди Гага часто экспериментирует с макияжем. На сцене и на экране ее можно увидеть в самых смелых, ярких и даже невообразимых образах. А вот на своей странице в Instagram звезда часто показывает себя такой, какая она есть на самом деле – без капли косметики и Photoshop.

1_03.
Фото: ladygaga / Instagram

Маша Ефросинина

Украинская телеведущая Маша Ефросинина тоже запросто может сделать селфи без макияжа и разместить его у себя в соцсети.

2_04.
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Сальма Хайек

В Instagram-аккаунте голливудской актрисы Сальмы Хайек среди ее снимков в бикини и в вечерних нарядах можно отыскать "честные" фото, для которых она позирует без макияжа. И такие кадры собирают лайков не меньше.

3.
Фото: salmahayek / Instagram

Алла Пугачева

Российская певица Алла Пугачева также находится в числе звезд, которые публикуют селфи без макияжа и без фильтров.

4_02.
Фото: pugacheva_alla_ / Instagram

NK (Настя Каменских)

Украинская певица NK (Настя Каменских) на своей странице в Instagram регулярно размещает фото образов из клипов или телевизионных съемок. Но среди всех публикаций также можно отыскать кадры, на которых певица запечатлена без косметики.

5_01.
Фото: kamenskux / Instagram

Мадонна

Американскую певицу Мадонну часто упрекают в чрезмерном использовании Photoshop и прочих фильтров для снимков, которые она публикует в соцсети. Правда, певице есть чем "ответить" хейтерам – своим селфи без макияжа!

6.
Фото: madonna / Instagram

Леся Никитюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк не только запросто может опубликовать фото, на котором она запечатлена без косметики, но еще и показать себя во время проведения косметических процедур. Например – с маской на лице!

7.
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Милла Йовович

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович из тех, о ком говорят: "Они без комплексов". На своей странице в Instagram она публикует не только фото без макияжа, а даже те, на которых у нее видна "растительность" под мышками!

8.
Фото: millajovovich / Instagram

Оля Полякова

В Instagram-аккаунте украинской певицы Оли Поляковой много снимков, на которых она запечатлена как в "образе", так и "без капли" косметики.

9.
Фото: polyakovamusic / Instagram

Дженнифер Лопес

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес не скрывает от подписчиков свой возраст и то, как она выглядит в повседневной жизни. Например, вечером, когда смыла макияж с лица, или утром, когда только подготавливает кожу к нанесению декоративной косметики.

10.
Фото: jlo / Instagram

Теги: Алла Пугачева, Мадонна, Дженнифер Лопес, Милла Йовович, Леди Гага, Сальма Хайек, Настя Каменских, селфи, Оля Полякова, Леся Никитюк, певица NK, Маша Ефросинина, макияж, соцсеть, косметика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Бурба: Мы должны быть готовы к возможному вторжению России. Но я пока не даю даже и 50%, что это случится
  Бурба: Мы должны быть готовы к возможному вторжению России. Но я пока не даю даже и 50%, что это случится
Дмитрий ГОРДОН
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
Спивак: Некомпетентность нынешней власти ведет страну в пропасть. И необходима перезагрузка
Спивак: Некомпетентность нынешней власти ведет страну в пропасть. И необходима перезагрузка
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как выглядят звездные женщины без макияжа и Photoshop: 10 фото
Как выглядят звездные женщины без макияжа и Photoshop: 10 фото
"Сэкономил сегодня 50 баксов". Шварценеггер огромными ножницами на камеру срезал окрашенные в блонд волосы сына
"Сэкономил сегодня 50 баксов". Шварценеггер огромными ножницами на камеру срезал окрашенные в блонд волосы сына
На съемках сериала "Друзья" Энистон ела один и тот же салат каждый день, его рецепт уже стал вирусным с соцсетях
На съемках сериала "Друзья" Энистон ела один и тот же салат каждый день, его рецепт уже стал вирусным с соцсетях
Топ-5 самых громких и нелепых падений знаменитостей и политиков на публике
Топ-5 самых громких и нелепых падений знаменитостей и политиков на публике
Певица Grosu позировала в платье с декольте до пояса и показала раритетное фото, где ее держит на руках ректор Поплавский
Певица Grosu позировала в платье с декольте до пояса и показала раритетное фото, где ее держит на руках ректор Поплавский
"Точно мужчина", "Это не женщина". В сеть попали фото 41-летней супермодели Бундхен, сделанные во время пробежки
"Точно мужчина", "Это не женщина". В сеть попали фото 41-летней супермодели Бундхен, сделанные во время пробежки
Умер актер Борис Невзоров
Умер актер Борис Невзоров
  "Получились очень вкусные", "Пышненькие". Кулинарный блогер показала, как готовить оладьи на кефире. Видео
  "Получились очень вкусные", "Пышненькие". Кулинарный блогер показала, как готовить оладьи на кефире. Видео
"Я хочу жить в стране, где ошибку можно допустить и исправить". Лодыгин высказался о своем увольнении из-за нацотбора на "Евровидение 2022"
"Я хочу жить в стране, где ошибку можно допустить и исправить". Лодыгин высказался о своем увольнении из-за нацотбора на "Евровидение 2022"
"Думаю, это не выход". Преодолевший наркозависимость Макс Барских высказался о легализации каннабиса
"Думаю, это не выход". Преодолевший наркозависимость Макс Барских высказался о легализации каннабиса
"Кошевой обещал купить новое". Неженатый Wellboy рассказал, зачем носил кольцо на безымянном пальце
"Кошевой обещал купить новое". Неженатый Wellboy рассказал, зачем носил кольцо на безымянном пальце
Эллерт после шестимесячного перерыва в работе со студией "Квартал 95" выставил на продажу автомобиль
Эллерт после шестимесячного перерыва в работе со студией "Квартал 95" выставил на продажу автомобиль
  "Она гавкала, кричала, прыгала. Делала все, чтобы сбить". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала, как отреагировала на подлость конкурентки
  "Она гавкала, кричала, прыгала. Делала все, чтобы сбить". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала, как отреагировала на подлость конкурентки
"Компания понесла репутационный ущерб". Общественное уволило главу оргкомитета Лодыгина после скандала с нацотбором на "Евровидение 2022"
"Компания понесла репутационный ущерб". Общественное уволило главу оргкомитета Лодыгина после скандала с нацотбором на "Евровидение 2022"
Дорофеева показала селфи из примерочной
Дорофеева показала селфи из примерочной
  В украинский прокат выходит фильм "Наслаждение" о закулисье порноиндустрии с участием настоящих порноактеров. Трейлер
  В украинский прокат выходит фильм "Наслаждение" о закулисье порноиндустрии с участием настоящих порноактеров. Трейлер
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS