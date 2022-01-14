"Сексуальные натуральные кудряшки", "Это сделало мой день". 52-летняя Энистон позировала без макияжа и фильтров

"Ладно, влажность. Погнали", – подписала она публикацию, намекая на вьющиеся волосы в кадре.

Снимки 52-летней Энистон собрали больше 2,5 млн лайков.

"Это сделало мой день. Ты такая милая", – написала jlawsanistcn.

"Сексуальные натуральные кудряшки. Обожаю", – прокомментировала vickyvlachonis.

Контекст:

Энистон родилась 11 февраля 1969 года в Лос-Анджелесе. Она стала широко известной после выхода на экран комедийного сериала "Друзья". С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.

В 2000 году Энистон вышла замуж за американского актера Брэда Питта. В 2005 году пара развелась.

В 2011 году Энистон начала встречаться с американским актером Джастином Теру, с которым познакомилась на съемках фильма "Жажда странствий". В августе 2012 года пара обручилась, а в ночь с 5-го на 6 августа 2015-го они поженились. В феврале 2018 года Энистон и Теру объявили о расставании.

15 октября 2019 года Энистон зарегистрировалась в Instagram и установила рекорд. На ее страницу подписалось более миллиона пользователей всего за пять часов и 16 минут.