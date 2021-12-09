52-летняя Энистон позировала в бюстгальтере на обложке глянца и рассказала о хейте из-за отсутствия детей

"Раньше я близко к сердцу принимала слухи о своей беременности или когда писали, что я предпочла карьеру материнству. А ведь никто даже понятия не имел, что происходило со мной с медицинской точки зрения. Никто не знал, почему у меня нет детей и, вообще, могу ли я их иметь. Они ничего не знали, и это очень больно и просто противно", – цитирует издание Энистон.
Также актриса затронула тему двойных стандартов, подчеркивая, что ценность женщины часто зависит от семейного положения и наличия детей. А вот мужчины, по ее мнению, могут жениться сколько угодно раз, выбирая себе все более молодых спутниц, и за это их никто критиковать не будет.
8 декабря Энистон на своей странице Instagram опубликовала фото из новой фотосессии для The Hollywood Reporter.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дженнифер Энистон родилась 11 февраля 1969 года в Лос-Анджелесе.
Она стала широко известной после выхода на экран комедийного сериала "Друзья". С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.
В 2000 году Энистон вышла замуж за американского актера Брэда Питта. В 2005 году пара развелась.
В 2011 году Энистон начала встречаться с американским актером Джастином Теру, с которым познакомилась на съемках фильма "Жажда странствий". В августе 2012 года пара обручилась, а в ночь с 5-го на 6 августа 2015-го они поженились. В феврале 2018 года Энистон и Теру объявили о расставании.
15 октября 2019 года Энистон зарегистрировалась в Instagram и установила рекорд. На ее страницу подписалось более миллиона пользователей всего за пять часов и 16 минут.