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09 декабря, 2021
 
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52-летняя Энистон позировала в бюстгальтере на обложке глянца и рассказала о хейте из-за отсутствия детей

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Энистон: Никто даже понятия не имел, что происходило со мной с медицинской точки зрения
Энистон: Никто даже понятия не имел, что происходило со мной с медицинской точки зрения
Фото: jenniferaniston / Instagram

Американская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для нового выпуска американского издания The Hollywood Reporter. На фото 52-летняя актриса позировала в белых брюках, белом бюстгальтере и белой шляпе, а также полностью оголила ноги в платье. В интервью The Hollywood Reporter, которое вышло 8 декабря, она рассказала о критике в свой адрес из-за отсутствия детей.

"Раньше я близко к сердцу принимала слухи о своей беременности или когда писали, что я предпочла карьеру материнству. А ведь никто даже понятия не имел, что происходило со мной с медицинской точки зрения. Никто не знал, почему у меня нет детей и, вообще, могу ли я их иметь. Они ничего не знали, и это очень больно и просто противно", – цитирует издание Энистон.

Также актриса затронула тему двойных стандартов, подчеркивая, что ценность женщины часто зависит от семейного положения и наличия детей. А вот мужчины, по ее мнению, могут жениться сколько угодно раз, выбирая себе все более молодых спутниц, и за это их никто критиковать не будет.

8 декабря Энистон на своей странице Instagram опубликовала фото из новой фотосессии для The Hollywood Reporter.

Контекст:

Дженнифер Энистон родилась 11 февраля 1969 года в Лос-Анджелесе.

Она стала широко известной после выхода на экран комедийного сериала "Друзья". С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.

В 2000 году Энистон вышла замуж за американского актера Брэда Питта. В 2005 году пара развелась.

В 2011 году Энистон начала встречаться с американским актером Джастином Теру, с которым познакомилась на съемках фильма "Жажда странствий". В августе 2012 года пара обручилась, а в ночь с 5-го на 6 августа 2015-го они поженились. В феврале 2018 года Энистон и Теру объявили о расставании.

15 октября 2019 года Энистон зарегистрировалась в Instagram и установила рекорд. На ее страницу подписалось более миллиона пользователей всего за пять часов и 16 минут.

Теги: платье, беременность, Дженнифер Энистон, фотосессия, актриса, The Hollywood Reporter, бюстгальтер, критика, ноги
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