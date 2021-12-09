52-летняя Энистон позировала в бюстгальтере на обложке глянца и рассказала о хейте из-за отсутствия детей

Энистон: Никто даже понятия не имел, что происходило со мной с медицинской точки зрения Фото: jenniferaniston / Instagram

"Раньше я близко к сердцу принимала слухи о своей беременности или когда писали, что я предпочла карьеру материнству. А ведь никто даже понятия не имел, что происходило со мной с медицинской точки зрения. Никто не знал, почему у меня нет детей и, вообще, могу ли я их иметь. Они ничего не знали, и это очень больно и просто противно", – цитирует издание Энистон.

Также актриса затронула тему двойных стандартов, подчеркивая, что ценность женщины часто зависит от семейного положения и наличия детей. А вот мужчины, по ее мнению, могут жениться сколько угодно раз, выбирая себе все более молодых спутниц, и за это их никто критиковать не будет.

8 декабря Энистон на своей странице Instagram опубликовала фото из новой фотосессии для The Hollywood Reporter.

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