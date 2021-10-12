"Какой же он жеребец". Энистон засветила голые бедра в компании ласкового питомца

Год назад собака была вот такой.
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Сейчас домашний питомец Энистон выглядит вот так.
На заглавном снимке Энистон позирует с собакой в постели, а на другом сфотографировала собаку на фоне своих голых ног.
"Один год с моим милым, ласковым и уже не таким уж маленьким Лордом Честерфилдом", – подписала новые фото артистка.
"Этот сладкий взгляд меня убивает. Какой же он жеребец", – отреагировали фолловеры артистки.
"Самый милый из симпатичных", – написали поклонники Энистон.
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Дженнифер Энистон родилась 11 февраля 1969 года в Лос-Анджелесе.
Она стала широко известной после выхода на экран комедийного сериала "Друзья". С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.