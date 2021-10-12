"Какой же он жеребец". Энистон засветила голые бедра в компании ласкового питомца

Год назад собака была вот такой.

View this post on Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Сейчас домашний питомец Энистон выглядит вот так.

На заглавном снимке Энистон позирует с собакой в постели, а на другом сфотографировала собаку на фоне своих голых ног.

"Один год с моим милым, ласковым и уже не таким уж маленьким Лордом Честерфилдом", – подписала новые фото артистка.

"Этот сладкий взгляд меня убивает. Какой же он жеребец", – отреагировали фолловеры артистки.

"Самый милый из симпатичных", – написали поклонники Энистон.

View this post on Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)